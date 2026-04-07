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六福村「玩水嘉年華」登場 姓氏有「水」票價下殺4.3折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村4月迎接潑水節打造春日限定「玩水嘉年華」。圖／六福村提供
六福村4月迎接潑水節打造春日限定「玩水嘉年華」。圖／六福村提供

六福村4月迎接潑水節打造春日限定「玩水嘉年華」，4月11、12、18、19日活動期間，姓氏有「水」字的江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯等8種指定姓氏及身分證字號英文字母對應「W、A、T、E、R」者，可享599元（原價1400元）4.3 折入園優惠。

六福村表示，今年潑水節活動將分4月11日至4月12日、4月18日至4月19日2周末舉辦，今年更攜手「Garena 決勝時刻 Mobile」，讓手遊玩家們將熟悉的熱血對戰節奏，轉化為現場可感受的真實水戰。凡於活動期間（4月1日至5月31日），出示「Garena 決勝時刻 Mobile」遊戲畫面即可享現場入園購票優惠699元。

六福村表示，這次與「Garena 決勝時刻 Mobile」合作，從遊戲中的「決勝浪我玩」，到主題樂園裡的潑水節活動與入園優惠，雙方透過完整的線上線下串聯，期待吸引更多年輕玩家、學生族群與假日出遊客層關注，讓六福村在春季檔期再掀一波全新水戰熱潮。

此外，4月7日至4月30日期間，姓名內含木字邊或木字部首者，享優惠價599元，同行親友享優惠價799元（至多4位）；4月7日至4月30日活動期間，綁高馬尾者享優惠價699元，限本人適用，兩邊低馬尾辮子、側邊辮子、公主頭不適用。購票及入園時須維持高馬尾造型，未符合者恕不適用。

六福村4月迎接潑水節打造春日限定「玩水嘉年華」。圖／六福村提供
六福村4月迎接潑水節打造春日限定「玩水嘉年華」。圖／六福村提供

活動期間姓氏有「水」字的江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯等8種指定姓氏及身分證字號英文字母對應「W、A、T、E、R」者，可享599元（原價1400元）4.3 折入園優惠。圖／六福村提供
活動期間姓氏有「水」字的江、洪、沈、潘、游、溫、汪、湯等8種指定姓氏及身分證字號英文字母對應「W、A、T、E、R」者，可享599元（原價1400元）4.3 折入園優惠。圖／六福村提供

六福村 英文 潑水節

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