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免費吃「花園秘境熔岩鬆餅塔、黃金脆漿薯條」！英格莉莉插旗統一時代

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
英格莉莉統一時代店獨家新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」，每份390元。圖／Engolili 英格莉莉提供
英格莉莉統一時代店獨家新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」，每份390元。圖／Engolili 英格莉莉提供

六角國際集團旗下「Engolili 英格莉莉」本月正式進駐統一時代百貨台北店，開設品牌第7間門市，並推出「花園秘境雙人套餐」，吃得到限定新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」。除此之外，活動期間符合條件者，還可獲得免費「花園秘境熔岩鬆餅塔」或「鐵鍋鬆餅兌換券」，送完為止。

全新開幕的英格莉莉統一時代店，以花園秘境作為設計主軸，規劃近百席座位，以明亮開闊的空間結合自然植感美學，提供充滿自然感的用餐空間。除了推薦「羅勒燒烤雞腿燉飯」、「旭日番茄燒烤牛排義大利麵」等主食餐點之外，並推出統一時代店獨家新品「花園秘境熔岩鬆餅塔」，透過傾瀉而下的特調熔岩鮮奶油與點綴其上的繽紛花果，帶來視覺享受與多層次口感，每份390元。另有規劃「花園秘境雙人套餐」，包含花園秘境熔岩鬆餅塔、漢普頓宮花園燉飯、主廚義大利麵與特調飲品，每套1,490元，會員優惠價1,298元。

慶祝新店開幕，4月10日前單點2份主餐以上，即可免費獲贈「花園秘境熔岩鬆餅塔」1份，每日限量60份。5月15日前，凡到店符合每桌低消，即贈「鐵鍋鬆餅兌換券」1張，送完為止。滿低消且完成好評任務，可獲贈「黃金脆漿薯條」。

「花園秘境雙人套餐」內含花園秘境熔岩鬆餅塔、漢普頓宮花園燉飯、主廚義大利麵與特調飲品，會員價1,298元。圖／Engolili 英格莉莉提供
「花園秘境雙人套餐」內含花園秘境熔岩鬆餅塔、漢普頓宮花園燉飯、主廚義大利麵與特調飲品，會員價1,298元。圖／Engolili 英格莉莉提供

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