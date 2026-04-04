好市多「1熱門家電」大降價！一票會員驚喜：幾乎半價

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多時，發現一款「無線調理機」正在做促銷，兩入組現折740元，換算下來幾乎等同半價入手，讓她直呼「超划算！」。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己本來就是「Ninja Blast」的品牌愛用者，沒想到在好市多居然有特價，兩件組現折740元，只要2859元。換算下來，一台是外面的半價左右，讓她驚呼「折扣幅度相當有感」。

這名網友進一步說明，這款調理機最大優點在於「無線設計」，加上機身輕巧，日常操作相當方便。不論是早上快速打水果優格，或是炎熱天氣製作果汁、冰沙與奶昔，都能輕鬆完成，實用性相當高。

貼文一出後，不少網友都表示「這牌子很多產品都不錯」、「優點是聲音真的小」、「我也買了！省了700多，外面價格真的比較高」、「之前在日本帶回來一台，真的是很好用」、「想買很久了，價格有甜」、「這個價格很殺耶」、「方便1～2次性使用，不需洗滌過多繁雜器皿」。

不過，也有部分網友回應「充電式的果汁機，限於馬力、轉速無法與插電式比擬，適合少量果實、不求綿細口感使用」、「如果是優格當然沒問題，要打其他東西就要考慮一下」、「有線的比較實用一點」。

去好市多採買商品，最痛苦的就是結帳排到天荒地老，但這種情況以後可能消失了！本站曾報導，好市多官方透露，目前正在測試一套全新的自動化結帳流程，目標是讓每位會員的結帳時間縮短到「10秒以內」。

這套「預掃描」新系統省略過去顧客推車等櫃檯的流程，改由店員在提前在排隊區以手持設備掃描推車商品，等到結帳機台，顧客不用再把商品搬上搬下，直接透過行動支付，平均8秒鐘就能離開。