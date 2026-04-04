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清明連假台南「最狂吃到飽」158元吃港點總鋪師手路菜

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
標榜成人158元、孩童最低68元起就能一次品嘗「正宗港式點心與星級總鋪師手路菜」。圖／奇美食品提供
標榜成人158元、孩童最低68元起就能一次品嘗「正宗港式點心與星級總鋪師手路菜」。圖／奇美食品提供

台南奇美食品「幸福工廠」宣布吃客好評的「幸福吃到飽」，清明連假開始「全面進化」：成人158元、孩童最低68元起即可入場、就能一次品嘗「正宗港式點心與星級總鋪師手路菜」。

奇美食品聯絡人藍貝綺說，這次升級吃到飽「豐富度與品質雙雙攻頂，CP值爆表，是最強隱藏版美食」。是親子出遊新選擇，清明連假搶先必衝的「台南最狂吃到飽」。

她說，新版吃到飽亮點首推招牌水餃「現煮、煎、炸、湯一餃五吃」，主廚將經典水餃玩出新花樣，從外皮金黃酥脆的煎餃、噴香的炸餃到創意湯餃應有盡有，搭配特製辣秘醬，一次解鎖五種極致吃法。

星級總鋪師手路菜與港式點心，將平凡的餐點轉化為精緻的味蕾豪華饗宴，打造兼具「份量感」與「精緻度」的星級吃到飽體驗。

藍貝綺表示，除美食全面升級，現場體驗同樣豐富。館內超人氣「小小甜點師」DIY活動，推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，讓孩子在動手製作的過程中探索神祕文明，兼具教育意義與趣味性。

配合台南近日棒球熱潮，推出主題活動「#棒球野餐趣」，以野餐DIY為概念，融入棒球元素打造趣味餐點，如「滿貫砲刈包」、「投手丘決勝PIZZA」等創意料理，提升親子互動與參與體驗。

順應國旅加碼優惠，持「奇美博物館埃及展」門票，可免費進入燒包形象館並兌換專屬紀念禮；遠道而來旅客只要憑台南機票，即可免費兌換咖啡一杯，讓整體行程更加豐富且超值。另燒包形象館門票可全額折抵消費，等同免費參觀。

「小小甜點師」DIY推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，孩子動手製作兼具教育意義與趣味。圖／奇美食品提供
「小小甜點師」DIY推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，孩子動手製作兼具教育意義與趣味。圖／奇美食品提供

新版吃到飽招牌水餃「現煮、煎、炸、湯一餃五吃」。圖／奇美食品提供
新版吃到飽招牌水餃「現煮、煎、炸、湯一餃五吃」。圖／奇美食品提供

奇美食品宣布「幸福工廠吃到飽」升級優惠全新吃法。圖／奇美食品提供
奇美食品宣布「幸福工廠吃到飽」升級優惠全新吃法。圖／奇美食品提供

館內有各種特調新版醬料。圖／奇美食品提供
館內有各種特調新版醬料。圖／奇美食品提供

「小小甜點師」DIY推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，孩子動手製作兼具教育意義與趣味。圖／奇美食品提供
「小小甜點師」DIY推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，孩子動手製作兼具教育意義與趣味。圖／奇美食品提供

台南 吃到飽 水餃

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