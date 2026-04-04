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小番茄一盒10元！全聯限時下殺「結帳再折價」 婆媽驚喜：皮薄又甜

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期在全聯發現原價119元的玉女小番茄，竟然下殺到15元，讓她相當驚喜，直呼像挖到寶，立刻掃了2盒進購物車。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」表示，近期去全聯採購時，在冷藏蔬果區看到玉女小番茄貼著「特價15元」標籤，下方原價則標示119元，相當於打1.3折，讓她一度懷疑是否標錯價格？

這名女網友進一步說明，確認價格無誤後立刻拿了2盒，沒想到結帳時還再折10元，兩盒總共只花20元，等於一盒只要10元，CP值爆表。此外，實際吃起來皮薄又甜，讓她大讚真的撿到便宜，也推薦可以搭配蜜餞一起吃，風味更升級。

貼文一出後，不少網友都驚呼「逛全聯有時候真的可以撿到寶」、「這價格實在是太甜了，沒什麼好挑剔的」、「去年買特價也要99元，買2盒太少了」、「好幸運啊！品質看起來也不錯，最近小番茄很便宜，可以多吃一點」、「賺到了，玉女小番茄超貴的」、「第一次看到玉女有15元的，之前打折起碼一盒都7、80元」、「15元的品質，真的太優了！」、「15元很便宜，如果馬上就要吃非常划算」。

除了蕃茄外，近期高麗菜價格也直直落，不少民眾趁著便宜大採購。本站曾報導，一名網友分享，近期突發奇想試試新吃法，將高麗菜搭配全聯販售的「麵筋罐頭」一起燜煮，沒想到成品竟出乎意料的美味，直呼「連調味料都沒加就這樣搞定了，真的一吃就愛上」。

對此，不少網友也提供自己的進階版食譜，回應「花生麵筋滷蘿蔔真的是無敵好吃，這星期已經煮兩次了」、「我會改用土豆麵筋罐頭＋炸豆皮＋高麗菜，豆皮吸滿醬汁超讚，也不會太甜」、「苦瓜也很適合搭麵筋喔」。

全聯 水果

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