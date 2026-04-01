福容福隆祭超殺優惠 每晚3,499元起

福容大飯店福隆今年開幕十周年，為回饋旅客支持，首度推出破盤住房優惠，三天兩夜只要6,999元，相當每晚不到3,500元，4月1日起只有十天搶購期，錯過就沒有機會。

真的不是愚人節開玩笑，位於東北角的福容大飯店福隆，活動期間還有數字對對碰，只要身分證上有10的連續數字，只要用100元就能品嘗到頂級波士頓龍蝦餐點。

福容福隆表示，今年十周年住房專案，雙人入住三天兩夜不僅享優惠價6,999元起，還可升等海景房型，原價近3萬元直接下殺至約23折，自4月1日至4月10日限時開賣，入住期限至6月30日止，每日限量一間，主打「搶到就是賺到」的高話題性。

未能搶到優惠的遊客也免煩惱，自2025年登場的奇幻冒險島親子主題房，以山林與海洋為設計概念，打造沉浸式住宿空間，房內結合海洋生物與恐龍元素，搭配夜間星空投影，營造如夢似幻的住宿體驗，目前推出2大1小7,999元起的優惠方案，除早餐外更包含宵夜炸雞桶，成為親子客群熱門選擇。

除了住房優惠外，自4/1起到6/30止，身份證字號中有10的連續數字（除出生年月日外），至大廳酒吧單筆消費滿2,000元以上，加價100元即可享用奶焗蒔蘿蒸波士頓龍蝦半隻（原價580元/份）。

同期間凡消費滿額滿2,000元還能再參加扭蛋轉轉抽活動，最大獎可抽得海景和洋套房雙人住宿乙晚（價值19,800元+10%），還有親子主題房住宿一晚或是風呂湯屋體驗券等各項好禮等你抱回家。

福容福隆福粵樓也在春夏之際推出全新在地風味料理迎接各位饕客前來享用，「黃金沙灘麥片蝦」（售價680元）以新鮮大蝦搭配燕麥酥炸呈現，外酥內鮮、鹹香層次分明，成為近期主打的人氣料理。整體活動從住房到餐飲全面布局，展現周年慶強化來客與品牌熱度的企圖心。

奇幻冒險島森林探險主題房。業者提供

福粵樓春夏新菜「黃金沙灘麥片蝦」。業者提供

海景和洋客房三天兩夜6,999元。業者提供