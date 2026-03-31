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清明連假優惠來了！全家霜淇淋5折起 開心果、蘭姆葡萄口味亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Fami!ce兩大「大人系」口味開心果、蘭姆葡萄療癒上市。全家/提供
Fami!ce兩大「大人系」口味開心果、蘭姆葡萄療癒上市。全家/提供

全家（5903）搶攻兒童清明連假商機，從宅家補貨、外送到出遊採買同步加碼優惠。全家31日宣布，4月初連假期間將祭出FamiNow外送滿99元免運、實體門市滿額送鮮乳或衛生紙、APP隨買跨店取咖啡與霜淇淋最低5折起等多項促銷，並搭配《超級瑪利歐電影版》資料夾贈品與「香菜熱狗」、「開心果霜淇淋」等新品上市，全面搶攻連假消費需求。

全家表示，針對連假期間不想出門、偏好在家追劇與休閒娛樂的消費者，4月3日至7日推出FamiNow外送服務限時優惠，下單滿99元即可享免運；4月1日至28日則同步推出舒潔棉柔厚韌3層抽取衛生紙買1送2活動，每串（6包）80元，強打日用品補貨商機。

民生用品外，全家指出，指定Let’s Café、KC陽光黃玉米與SOHOT炎選香烤骨腿也同步祭出買2送1優惠，希望帶動宅家餐食、飲品與即食商品銷售。

實體門市方面，全家自4月1日至7日推出多項連假優惠，涵蓋零食、飲品、泡麵與日用品等品項。4月3日至7日，消費者購買指定商品單筆滿688元，可獲得好禮三選一兌換券，可免費兌換玉米濃湯、林鳳營全脂鮮乳或五月花厚棒衛生紙，鎖定家庭型補貨與出遊前採買需求。

支付促銷部分，全家表示，連假期間若使用指定信用卡、全盈+PAY或My FamiPay購買指定商品，單筆滿500元可加贈20,000 Fa點，單筆不累贈、數量有限。

另外，全家每周例行的「康康5」優惠檔期也同步搭上連假，自4月3日至7日推出多項買1送1與加價購活動，包括FamiCollection四季春青茶、PowerBOMB爆能能量飲料、Gery厚醬起司蘇打餅等商品，另有哈瑞寶葡萄風味Q軟糖、味味A排骨雞湯麵特大號及杜老爺雙倍巧克力甜筒等商品加10元多1件。

針對外出族群，全家APP「隨買跨店取」也推出連假限定促銷，包括Fami!ce霜淇淋、Let's Café與Let's Tea等指定品項最低5折起，鎖定出遊途中與即買即取需求。

IP聯名與話題新品也是本波檔期亮點。全家表示，4月3日至7日單筆消費滿199元，即可免費獲得《超級瑪利歐電影版》資料夾，全系列共5款，數量有限送完為止；4月8日還將推出新品「魔王愛吃辣雞堡」，以香辣雞腿排搭配切達起司與煙燻麻辣醬，售價65元，延續聯名話題熱度。

鮮食與飲品新品方面，全家指出，Fami!ce將於4月5日推出「開心果」與「蘭姆葡萄」兩款霜淇淋，主打「大人系」風味，售價49元，4月5日至7日於APP隨買跨店取推出5支188元優惠。Let's Café則將於4月2日推出單品咖啡「巴西黃水晶」，主打堅果與巧克力風味，搶攻咖啡愛好者市場。

此外，延續先前社群熱議的香菜話題，全家4月1日起也將推出新品「香菜熱狗」，每支售價38元，進一步擴大話題型鮮食布局，為連假檔期再添新品話題。

衛生紙 霜淇淋 民生用品

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