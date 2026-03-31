三商炸雞「7塊雞199」現省256元！必勝客「小比薩＋炸雞」買1送1

迎接4日連假，「三商炸雞」自3月31日至4月7日，推出7塊炸雞桶優惠，內含有2隻雞腿、2塊腿排與3支翅膀，適合2至3人分享，原價455元，優惠價199元。另外還有創意副食「義式起司肉醬炸水餃」，4月30日前，原價129元，加購優惠價69元。

「三商鮮五丼」則推出翻轉招牌牛丼限時優惠，4月1日至4月3日期間，內用外帶招牌牛丼，享「第二碗41折」優惠，兩碗原價280元，特惠價197元，平均一碗不到99元。

即日起至4月6日期間，「必勝客」推出一系列優惠方案。其中「熱帶鳳梨海鮮總匯大比薩」、「BBQ黃金嫩雞大比薩」外帶優惠價199元，另外還有包括「小比薩＋烤雞」、「起司咔滋餅-爆濃巧克力香蕉」、「波隆那肉醬起司薯瓣」、「巧克力QQ球5顆」等品項，均享「買1送1」優惠，最高現省699元。

除此之外，外帶單點大比薩或「雙饗同樂餐」，升級芝心餅皮享6折優惠。「火山拼盤餐」優惠價999元起，最高現省751元。4月3日至4月6日，「一公尺派對盒」加碼送2瓶大可樂。

三商炸雞限時推出優惠方案。圖／三商炸雞提供