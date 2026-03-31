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台灣虎航全航線單程100元起 上午10時「VIP封館」尊榮虎優先開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航舉辦復活節彩蛋促銷活動，全航線單程未稅100元起。圖／台灣虎航提供
台灣虎航舉辦復活節彩蛋促銷活動，全航線單程未稅100元起。圖／台灣虎航提供

台灣虎航舉辦復活節彩蛋促銷活動，全航線單程未稅100元起「超划算機票」，今天上午10時起「VIP封館」尊榮虎優先開搶，限定今天1天。明天上午10時起開放全虎迷搶票。

台灣虎航表示，尊榮虎VIP優先開搶為今天上午10時至今天晚上11時59分，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間自3月31日至今年10月24日。復活節尊榮虎（tigerprime）封館優惠限透過專屬購票網頁，完成身分驗證後方可進行購票，無法透過其他通路進行訂位購票。

全虎迷一起開搶為明天上午10時至4月2日周四晚上11時59分，全航線單程未稅1000元、1500元起，限購來回，旅遊期間自3月31日至今年10月24日。購票注意事項依活動網頁說明為主。

台灣虎航說，尊榮虎封館優惠，每筆訂單第1位乘客皆需為尊榮虎，其他同行者亦必須為tigerclub會員，單筆最多可訂購9人。依規定，12歲以下尊榮虎不可獨行，至少需有1位成人尊榮虎同行方可進行訂購。上述活動優惠票價為未稅，需同時購買去程及回程。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。

航線 台灣虎航 機票促銷 復活節

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