迎兒童節連假 高雄樂園祭優惠、酒店推新餐廳吸客

迎兒童節連假，義大遊樂世界「希臘神獸村」推優惠，12歲以下孩童與65歲以上長者1元即可入園；高雄萬豪酒店「美享地餐廳」變身「美享地牛排館」，主打多款頂級牛排吸引饕客品嘗。

義大遊樂世界規劃今年春季主題活動「希臘神獸村」，以奇幻神獸角色與希臘風格場景，打造沉浸式冒險體驗；園區並整合親子闖關、舞台表演與互動體驗。

義大遊樂世界今天發布新聞稿說明，「三代童堂1元玩樂園」優惠，於4月3日至6日兒童、清明連假期間，只要購買一張新台幣1080元全票，即可搭配1張1元優惠票，適用12歲以下兒童與65歲以上長者，鼓勵祖孫三代一同出遊。

此外，4月期間加碼規劃「童樂歡慶月」週末限定優惠，於指定週六、日12歲以下學童只要500元即可入園，但須由成人陪同購票入園；相較原本3至6歲兒童票520元、3至12歲兒童票680元，此次優惠進一步降低親子出遊門檻。

園方提醒，優惠須持有效證件於現場購票，且限當日使用，未滿3歲兒童憑健保卡可免費入園；園區並規劃裝扮活動，鼓勵小朋友穿著神獸或恐龍造型服裝拍照打卡，設置多處主題拍照場景，讓親子在遊玩過程中留下紀念。

此外，高雄萬豪酒店11樓餐廳也迎來全新面貌，「美享地餐廳Majesty Restaurant」變身為「美享地牛排館Majesty Steak House」，是由米其林一星主廚操刀，融合頂級牛排與法式料理的餐廳。

高雄萬豪酒店表示，「美享地牛排館」主打多款頂級牛排，從選肉、熟成到火候掌控皆精準講究，即日起以全新菜單登場，為饕客帶來耳目一新餐桌感受；套餐每份1880元起，另含1成服務費。