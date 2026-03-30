快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

迎兒童節連假 高雄樂園祭優惠、酒店推新餐廳吸客

中央社／ 高雄30日電

迎兒童節連假，義大遊樂世界「希臘神獸村」推優惠，12歲以下孩童與65歲以上長者1元即可入園；高雄萬豪酒店「美享地餐廳」變身「美享地牛排館」，主打多款頂級牛排吸引饕客品嘗。

義大遊樂世界規劃今年春季主題活動「希臘神獸村」，以奇幻神獸角色與希臘風格場景，打造沉浸式冒險體驗；園區並整合親子闖關、舞台表演與互動體驗。

義大遊樂世界今天發布新聞稿說明，「三代童堂1元玩樂園」優惠，於4月3日至6日兒童、清明連假期間，只要購買一張新台幣1080元全票，即可搭配1張1元優惠票，適用12歲以下兒童與65歲以上長者，鼓勵祖孫三代一同出遊。

此外，4月期間加碼規劃「童樂歡慶月」週末限定優惠，於指定週六、日12歲以下學童只要500元即可入園，但須由成人陪同購票入園；相較原本3至6歲兒童票520元、3至12歲兒童票680元，此次優惠進一步降低親子出遊門檻。

園方提醒，優惠須持有效證件於現場購票，且限當日使用，未滿3歲兒童憑健保卡可免費入園；園區並規劃裝扮活動，鼓勵小朋友穿著神獸或恐龍造型服裝拍照打卡，設置多處主題拍照場景，讓親子在遊玩過程中留下紀念。

此外，高雄萬豪酒店11樓餐廳也迎來全新面貌，「美享地餐廳Majesty Restaurant」變身為「美享地牛排館Majesty Steak House」，是由米其林一星主廚操刀，融合頂級牛排與法式料理的餐廳。

高雄萬豪酒店表示，「美享地牛排館」主打多款頂級牛排，從選肉、熟成到火候掌控皆精準講究，即日起以全新菜單登場，為饕客帶來耳目一新餐桌感受；套餐每份1880元起，另含1成服務費。

餐廳 牛排 法式料理

相關新聞

虎航訂閱制規則曝光！達人點名「這方案」最適合入門 2大限制讓網友卻步

台灣虎航宣布推出全新「Team Tiger訂閱制」，主打以月費方式換取機票優惠，成為國內航空業首見的訂閱制服務。

趕在漲價前買一波 長榮春季促銷指定航線再享77折

燃油附加費即將調漲，想搶便宜機票要快，也可趁勢搭配航空公司促銷活動開票。長榮航空今表示，2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠正式起跑，即日起至4月20日晚上11時59分止，凡購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起。

999元玩30天！馬拉灣4月3日開園 最狂玩水優惠來了

夏天還沒正式到來，玩水已經可以先衝一波！馬拉灣搶先全台大型主題水樂園開園，將於4月3日正式登場，並推出最殺開園優惠「馬拉灣暢遊卡」999元（原價1,800元），開卡後30天內不限次數入園，玩兩次就回本！

星巴克買一送一回來了！3/27限時9小時 全台好友分享優惠一次看

迎接品牌在台28周年，星巴克宣布推出年度高人氣優惠「好友分享」，3月27日（五）11:00至20:00限時9小時登場，只要購買兩杯大杯（含）以上、冰熱與口味一致飲品，即享一杯由星巴克招待，相當於買一送一優惠。

2026蘭陽星空賞螢季起跑！結合15家休區農場導覽 分享貼文抽住宿券

宜蘭「2026蘭陽星空賞螢季」系列活動即將起跑，縣府宣布今年結合15家休閒農業區內業者及休閒農場配合提供導覽，同時「賞螢地圖」建議路線，即日起至5月底，在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2026星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文，有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。

兒童連假衝一波！六福村「3大優惠」最低599元 6歲以下免費玩

兒童連假即將到來，六福村主題遊樂園於4月3日至4月6日推出限定票價優惠，包括「6歲以下幼童免費入園」、「全民童樂價799元」及「桃竹鄉親童樂價599元」3大方案，讓親子家庭、好友出遊、與在地民眾都能用更輕鬆的價格，安排超值的連假行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。