虎航訂閱制規則曝光！達人點名「這方案」最適合入門 2大限制讓網友卻步

台灣虎航宣布推出全新「Team Tiger訂閱制」，主打以月費方式換取機票優惠，成為國內航空業首見的訂閱制服務。首波主打方案「TEAM Lite」將於3月30日開賣，主打低門檻吸引旅客嘗試，消息一出引發旅遊族群關注。

根據台虎規劃，「TEAM Lite」採限時限量方式販售，月付1588元，一年可獲得4組來回機票兌換優惠，換算下來每季約4764元即可取得一組機票，對應價值約8000元。該方案無需額外訂閱費，共限量3000組，主打小資族與輕度旅遊族群。

除入門方案外，台灣虎航也規劃進階的「TEAM Plus」與「TEAM Max」，提供6至12組來回機票兌換額度，並附加優先登機、報到與行李等服務。其中高階方案還包含優先行李處理甚至封館等禮遇，鎖定頻繁出國的旅客族群，強調「飛越多省越多」。

不過在使用上仍有不少限制，有2點最讓網友卻步。訂閱制機票僅能單點進出，無法不同城市進出，且僅能折抵機票本身，稅金與附加費需另付。此外，機票須在訂閱週期內使用完畢，例如Lite方案需在三個月內完成搭乘，且一旦訂票後無法更改日期，對行程彈性要求較高的旅客影響較大。

在搭乘規則方面，訂閱會員須在有效期間內具備會員身分才能使用優惠，且每趟航班的部分禮遇如優先行李仍有名額限制，若額滿則無法使用。整體來看，雖然訂閱制提供價格優勢，但使用條件與時間限制也成為旅客評估的重要因素。

台虎推全台首創訂閱制服務，月付1588起每年可享4組來回機票優惠。圖／台灣虎航提供

根據「nowsnews」報導，旅遊達人「傑西大叔」分析指出，訂閱制設計涉及不少計算與使用規則，多數消費者可能較適合從入門的「TEAM Lite」開始嘗試，因為月費負擔較低、壓力較小。他也直言，由於不少人難以達到頻繁出國的使用頻率，高價的進階方案吸引力相對有限，除非是經常飛往日本等短程航線的旅客，才較有機會發揮訂閱制的最大效益。

網友也認為，「結論！完全不推薦！有基本數字概念的都知道是穩賠不賺的綁手綁腳方案」、「簡單把月費、訂閱按照虎航送的抵用卷，換算一下，不管哪一種方案，基本機票都是要6000以上」、「本來有點興趣的，但是看到限同航點就熄火了」。

也有人表示，「常常搭的人很划算耶」、「勇敢的人先享受 ，希望我搶的到」、「喜歡跑日本的人就很適合買」、「可以每個月去日本欸！」、「花錢買快樂」、「這是跟進韓團演唱會制度了嗎，讚喔」。