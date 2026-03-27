趕漲價前趁促銷買一波 長榮春季促銷指定航線再享77折

燃油附加費即將調漲，想搶便宜機票要快，也可趁勢搭配航空公司促銷活動開票。長榮航空今表示，2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠正式起跑，即日起至4月20日晚上11時59分止，凡購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起。

「春季啟航 即刻起飛」限時優惠推出熱門亞洲航線，包括桃園-曼谷來回最低只要4695元起（未稅）、桃園－釜山來回最低6245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8381元起（未稅）、桃園－東京來回最低只要9865元起（未稅）；美澳航線也推出超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低1萬024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬3738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要2萬4349元起（含稅）。

長榮航空說，3月29日至4月26日、6月1日至10月24日期間長榮航空每日飛往青森，春季弘前城賞櫻、夏季必訪睡魔祭與秋季八甲田山賞楓等風景名勝造訪，安排行程更便利。

長榮航空自4月30日起高雄－首爾航線將改為深受旅客喜愛的Hello Kitty彩繪機粉萌機營運，5月20日起高雄出發往東京（BR108／107）、上海（BR706／705）及澳門（BR833／834）航線，也將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。

此外也為高雄出發的旅客推出專屬回饋活動，凡於官網或EVA AIR App購買5月20日至6月30日高雄飛往東京、上海、澳門、首爾之個人機票，即可參加抽獎活動，有機會獲得高雄出發不限航點經濟艙來回機票，以及知名品牌旅行箱、餐券等好禮。

為慶祝長榮航空6月26日開闢美國首府華盛頓直飛航線，特別推出會員加碼優惠，無限萬哩遊會員購買長榮航空華盛頓航線機票，並於搭機前完成哩程累計優惠活動註冊（ https://bit.ly/evaair-IAD-eva ），即可享額外卡籍航段數、卡籍哩程及獎勵哩程加贈，一趟來回最高可獲得4萬1504哩，相當於兌換豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需哩程數；凡透過官網或EVA AIR App購買華盛頓航線機票，還可以參加三星手機抽獎活動。另外同步推出的洛杉磯指定航班升等禮遇，會員可享艙位升等7折優惠，最低1萬2950哩即可晉升豪華體驗。

除了票價優惠外，長榮航空亦推出會員專屬好康，無限萬哩遊會員於6月30日前完成註冊及搭乘，即可獲得額外卡籍哩程和卡籍航段數；持國泰世華或美國運通長榮航空聯名卡，於官網或EVA AIR App購票，還可再享最高6000卡籍哩程，活動詳情 https://bit.ly/evaair-event-eva 。