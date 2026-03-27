999元玩30天！馬拉灣4月3日開園 最狂玩水優惠來了

夏天還沒正式到來，玩水已經可以先衝一波！馬拉灣搶先全台大型主題水樂園開園，將於4月3日正式登場，並推出最殺開園優惠「馬拉灣暢遊卡」999元（原價1,800元），開卡後30天內不限次數入園，玩兩次就回本！

今年最受矚目的開園主打優惠「馬拉灣暢遊卡」，可在開卡後30天內、於園區營業期間無限次暢玩，主打高自由度＋高CP值，玩越多越划算，平均只要來玩兩次就能回本，堪稱今年水樂園最強CP值選擇。活動期間4月3日至5月30日（最後開卡期限），可於官網商城或現場票亭購買，數量有限，早買早享受。

除了暢遊卡外，馬拉灣也與手遊《Garena決勝時刻 Mobile》推出「決勝浪我玩」限時聯名優惠活動，4月3日至4月27日期間（每周五、六、日、一），只要在現場票亭出示遊戲畫面，即可享雙人1,499元入園優惠（原價1,798元）。

此外，園區也有多元豐富的水上設施，包括全台最大的「大海嘯」、造浪池可掀起高達3公尺的巨浪；「阿酋彎」親水城堡結合互動機關、潑水設施與迷宮設計，並設有定時啟動的酋長水桶，帶來充滿驚喜的戲水體驗；喜愛刺激的遊客則可挑戰「巫師飛艇」與「極速勇士」滑水道，體驗高速滑行與高低落差帶來的尖叫快感；想放鬆的遊客，則可選擇「漂漂河」，乘著泳圈隨水流緩緩前行，在悠閒節奏中享受夏日微風與自然景致。

麗寶樂園馬拉灣4月3日正式開園！推出最殺開園優惠「馬拉灣暢遊卡」，只要999元。圖/馬拉灣提供