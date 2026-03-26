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星巴克買一送一回來了！3/27限時9小時 全台好友分享優惠一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克好友分享明登場。圖/摘自星巴克粉絲專頁
星巴克好友分享明登場。圖/摘自星巴克粉絲專頁

迎接品牌在台28周年，星巴克宣布推出年度高人氣優惠「好友分享」，3月27日（五）11:00至20:00限時9小時登場，只要購買兩杯大杯（含）以上、冰熱與口味一致飲品，即享一杯由星巴克招待，相當於買一送一優惠。

「好友分享」向來被視為星巴克周年慶指標活動，今年以「分享喜悅」為主題，從日常陪伴出發，無論是午後閱讀時的一杯星冰樂、午休桌上暖心的特選馥郁那堤，或周末相約門市嚐鮮新飲品，都是星巴克希望與消費者共同記錄的生活片段。

此次優惠適用範圍包含多數現做飲品，只要購買兩杯大杯（含）以上、容量、冰熱與口味一致，即可享優惠，每人每次最高可「買二送二」，且飲品須於現場一次領取。

星巴克提醒，此活動不適用於部分指定門市及車道服務，同時不適用外送外賣、預訂與行動預點服務。另有部分品項排除優惠，包括蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖與虹吸式咖啡，以及含酒精飲品等，實際供應依各門市現貨為準。

星巴克 咖啡 消費者

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