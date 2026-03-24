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兒童連假衝一波！六福村「3大優惠」最低599元 6歲以下免費玩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
兒童連假即將到來，六福村主題遊樂園於4月3日至4月6日推出三大限定票價優惠。圖／六福村提供
兒童連假即將到來，六福村主題遊樂園於4月3日至4月6日推出三大限定票價優惠。圖／六福村提供

兒童連假即將到來，六福村主題遊樂園於4月3日至4月6日推出限定票價優惠，包括「6歲以下幼童免費入園」、「全民童樂價799元」及「桃竹鄉親童樂價599元」3大方案，讓親子家庭、好友出遊、與在地民眾都能用更輕鬆的價格，安排超值的連假行程。

六福村說明，本次優惠內容包括6歲（含）以下幼童免費入園，限2019年4月（含）後出生者；全民童樂價799元，限7歲（含）以上至未滿60歲者；桃竹鄉親優惠價599元，凡設籍桃園、新竹地區民眾，或身分證字號英文字首為H、J、O者皆可適用。詳細活動辦法與證件規範，依六福村主題遊樂園官方公告為準。

六福村表示，園區結合生態動物園與四大異國風情主題遊樂園，園區內多達27項遊樂設施皆一票到底，從適合小朋友初階挑戰的「大馬靴、採礦車、小小驛馬車」，到全家都能一起玩的「火山歷險、大海怪、搖滾蒸汽船、哈比哈妮大冒險」，再到刺激擔當的「大怒神、笑傲飛鷹、風火輪、沙漠風暴、海盜船」。

還有可近距離觀察動物具生態教育意義的「動物好朋友見面會、蒸氣火車、與猛獸巴士站」，各種適合親子同樂的溫和設施，到挑戰尖叫指數、歡樂刺激的各種體驗都能一次滿足，讓不同年齡層的遊客都能找到適合自己的歡樂節奏。

六福村也表示，遊樂園所承載的，從來不只是設施本身，而是與一同前往的家人與朋友共同創造的歡樂時刻。無論是孩子看見動物時眼神發亮的興奮神情，年輕朋友的嘻笑歡樂，或是情侶友人的相聚時刻，六福村都是能共享記憶點的歡樂場域。兒童、清明節連假期間，更是全家一起創造回憶的好時機，透過這次3大優惠享受歡樂體驗。

六福村表示，遊樂園所承載的，從來不只是設施本身，而是與一同前往的家人與朋友共同創造的歡樂時刻。圖／六福村提供
六福村表示，遊樂園所承載的，從來不只是設施本身，而是與一同前往的家人與朋友共同創造的歡樂時刻。圖／六福村提供

六福村主題遊樂園結合遊樂設施與動物園體驗，遊客可搭乘蒸氣火車近距離欣賞動物。圖／六福村提供
六福村主題遊樂園結合遊樂設施與動物園體驗，遊客可搭乘蒸氣火車近距離欣賞動物。圖／六福村提供

連假 六福村

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