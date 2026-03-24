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高鐵推南國生活節1日遊 來回票加120元暢玩恆春

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2026南國國際生活節」將於4月10日-12日及4月17-19日連續二個週末，在屏東恆春北門廣場登場，台灣高鐵公（2633）司攜手屏東縣政府推出高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」專案，內容包含高鐵來回車票、行程導覽、餐食及屏東限定好禮等，台北出發至高雄每人只要3,100元，相當於買高鐵來回車票再加120元。

高鐵假期「南國國際生活節．屏東恆春1日豐富行」，指定日期4月11、12日及18、19日出發，限量4梯次，台北出發每人3,100元；產品內容除高鐵來回車票，也將安排造訪南國生活節活動現場，並前往全新改建完成的出火地質公園深入體驗恆春半島獨有的自然景觀與走訪台灣首座聲音博物館-恆春民謠館傾聽在地故事。旅客可在音樂與市集交織的節慶氛圍中漫遊恆春古城，享受陽光環繞的悠閒南國時光。

針對單純想徜徉於國境之南的旅客，高鐵假期也有多樣屏東一日遊、二日遊等的屏東行程。例如「阿塱壹微型古道．藍皮解憂號．追秘境海景1日豐富行」，漫步在阿塱壹古道前段與海岸秘境裝置藝術一起合影，並搭乘台鐵骨董級復古列車藍皮解憂號，欣賞南迴沿線迷人的海岸風光，台北出發每人最低3,609元起；而喜愛海洋生態的旅客，也可選擇「墾丁夜宿國立海洋生物博物館2日精緻遊」，夜宿海生館並參與大洋池餵食秀、潮間帶觀察與海洋生態課程等豐富活動，台北出發每人也只要5,272元起，歡迎全家大小一起深入感受海洋世界的魅力。

喜歡自行安排行程的旅客，也可選擇高鐵假期的「搭高鐵．送住宿」專案，以台北出發入住屏東緩慢大鵬灣為例，來回車票加住宿一晚，每人2,980元起，相當於買高鐵就送住宿，讓您依照自己的節奏悠閒漫遊南國。

台灣高鐵邀請旅客把握春日出遊好時機，搭乘高鐵輕鬆南下屏東，走訪南國生活節與恆春半島海岸秘境，沉浸於海風、音樂與人文風景中，感受國境之南獨有的魅力與活力。

裝置藝術 恆春 台北

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