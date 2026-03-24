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只剩2天！台灣虎航800元股東回饋太划算 領取、使用說明一次看懂
台灣虎航（6757）日前宣布2026股東紀念品為「800元回饋金」，吸引虎迷搶進零股。以昨（23）日收盤價換算，只要花53元（不含手續費等費用），就能拿到可折抵機票或行李費的800元回饋金，投資報酬率非常划算，而最後搶進日就是明天（25日）。
台灣虎航今年首次推出股東專屬優惠，只要在今年股東會最後過戶日前（25日）持有1股以上，就會透過tigerclub會員自動發送800點tigerpoints至會員帳戶。至於股東該如何登錄、使用優惠，台灣虎航也於昨日公布詳細說明。
誰能領取？
25日（含）前持有1股以上之自然人股東本人（未滿2歲嬰兒不適用）。
何時開始登記？
- 4月27日起至6月30日止（登錄網址將於活動起始日於官網投資人專區開放）。
- 未於活動期間內完成登錄者，視同自願放棄，不得申請補發。
800回饋金怎麼領？
- 登錄期間內登入台灣虎航tigerclub會員並輸入身分證字號、生日完成活動登錄。
- 系統檢核確認會員生日與股東一致後，兩周內自動發送tigerpoints回饋金至該tigerclub會員帳戶。
- 登錄完成後不得申請更換tigerclub會員帳號，如因資料輸入錯誤導致無法登錄或領取回饋金，恕不另行補發或補償。
800回饋金怎麼用？
- 使用前需先將tigerpoints回饋金申請兌換為voucher，每筆訂單限用一組，需注意換成voucher後需於60天內使用完畢。
- 可用於折抵新購買之機票、託運行李額度、預選座位、機上餐點之金額。
- 不適用免稅品、超額行李費、付款手續費、稅金、保險費等非前述4種款項。
- 需注意回饋金使用期限至9月30止，限本人使用不得轉讓。
由於台灣虎航voucher每次兌換是以100元為單位，故可依需求靈活運用，想一次800元全折抵掉也沒問題。此外，由於兌換成voucher後可再保留60天，故若無急需使用，800元可留至9月底再換成voucher，最晚於11月底以前用掉即可。
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