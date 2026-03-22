地瓜薯條買1送1、呱呱包2份99！頂呱呱「最新優惠券」 套餐現省79元

近日國際機票因戰火、油價飆升影響而漲價，會影響到國內台灣航空公司嗎？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，台灣航空最可能在4月7日左右調整燃油附加費，短程預計漲1千元、長程漲3千元，並呼籲想出國的民眾不要等到5月底的台北國際觀光博覽會再購票，建議在春季旅展看到滿意的價格就可以出手了。

2026-03-20 14:15