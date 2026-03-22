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地瓜薯條買1送1、呱呱包2份99！頂呱呱「最新優惠券」 套餐現省79元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「繼光香香雞」即日起推出「究極－雞薯雙重奏」，每套158元起。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」即日起推出「究極－雞薯雙重奏」，每套158元起。圖／繼光香香雞提供

即日起至4月10日期間，「頂呱呱」推出「春暖呱開大禮包」限時優惠方案。包括地瓜薯條、波浪薯條，還有可口可樂、檸檬紅茶等4款飲品，通通均享「買1送1」，最高現省69元。另外呱呱包、辣味雞翅、呱呱啵啵球，均享「2份99元」，最高現省51元；其他如雞脖子、原味炸雞、呱呱雞柳條，則有2份109元起的優惠價格，最高現省79元。

此外，頂呱呱還推出「美味雞省餐」，包括有「口袋披薩＋40元飲料」、「呱呱雞排＋甜甜包＋40元飲料」、「呱呱包＋阿勇雞塊6塊＋40元飲料」等6種方案選擇，每套79～129元，最高現省56元。

「繼光香香雞」即日起推出「究極－雞薯雙重奏」，一次集結「香香炸雞M＋起司脆薯＋蒜味薯塊」，每套優惠價158元起，現享7折優惠，限於統一、京站、西門、環板、南西、裕隆城、大江、中新光、巨城、巨蛋 中友等11間門市販售

頂呱呱新推出「春暖呱開大禮包」優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱新推出「春暖呱開大禮包」優惠。圖／頂呱呱提供

頂呱呱「春暖呱開大禮包」，提供買1送1等多種方案。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「春暖呱開大禮包」，提供買1送1等多種方案。圖／頂呱呱提供

巨城 地瓜 飲料 薯條 頂呱呱

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