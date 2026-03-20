燃油費將上漲！旅遊達人預言「機票漲幅」 勸：春季旅展就要趕緊出手

近日國際機票因戰火、油價飆升影響而漲價，會影響到國內台灣航空公司嗎？旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，台灣航空最可能在4月7日左右調整燃油附加費，短程預計漲1千元、長程漲3千元，並呼籲想出國的民眾不要等到5月底的台北國際觀光博覽會再購票，建議在春季旅展看到滿意的價格就可以出手了。

全球航空業受到俄烏戰爭與美伊開戰的影響，全球可安全通行的空域大幅壓縮，同時油價因戰爭被推升，不少國際航空公司都表態將提高機票價格。澳洲雪梨大學運輸學教授默克特建議，未來幾個月計畫搭機旅行的旅客最好立即訂票，以避免高達30%的普遍漲價，即使美以伊戰爭立即結束，航空公司仍需約兩個月才會有信心降低未來預訂的價格。

旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文，預測台灣航空公司會於4月7日左右公布調整燃油附加費，其中短程來回票價約漲1千元、長程來回漲3千元，漲幅因為會受到民航局的約束，並不會出現太大波動。

蓋瑞哥指出，華航日前公布春季旅展促銷到4月2日，星宇和長榮航空近期也應該會公布，假如不促銷，就是打算跟燃油費調漲抵銷了，在燃油附加費調漲前春季旅展恰好會結束，建議民眾「趁著旅展結束前還有折扣就下手」。

是否要等到5月的台北國際觀光博覽會呢？蓋瑞哥表示，雖然此時各大航空公司會線上促銷，但建議「不要等」，因為燃油的漲幅會把促銷抵銷，不值得那時候購買。並且到5月的這段時間，低價位票會慢慢被賣光，如果要買高等艙位，漲幅會更加驚人，民眾若鎖定中秋節或雙十連假，因為是熱門時段機位流失會更迅速。

蓋瑞哥總結，不要等到國際觀光博覽會時再買票，春季旅展看到不錯的價格就可以入手了，不滿意的話，可以換旅遊的地點或日期，否則等機票價格上漲就來不及了，「要趕快做決定，畢竟人總是要學會妥協的」。