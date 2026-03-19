聽新聞
0:00 / 0:00
只限1間店！鳥貴族「吃到飽」一人899 王品「聚」新推日本國產牛套餐
看好民眾對於日本牛肉的喜愛，王品今年以全頭買進的型態，獨家引進60頭日本國產牛，並率先於集團旗下的「聚 日式鍋物」推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」等3款套餐。活動期間到店用餐，還有機會免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉」套餐。來自日本的「鳥貴族」，則於高島屋店推出獨家「吃到飽」方案，每人899元。
2025年台灣進口超過8,000公噸日本和牛，相較於2020年成長155%，顯現台灣消費者對日本牛肉的青睞。王品集團本次全頭買入60頭日本國產牛，讓消費者完整體驗國產牛不同部位的風味。搶先開賣日本國產牛的「聚」，自3月20至4月30日期間，選用前胸、腿肉部位，推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」和「究極日本國產牛雙人特盛」3款套餐，售價788元起。
相較於日本和牛，國產牛肉質甘甜、油脂適中清爽。活動期間消費任一客日本國產牛套餐，即可參加遊戲，有機會再免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉」套餐。
同樣針對喜愛日式餐飲的民眾，來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自3月20日於高島屋店獨家推出「吃到飽」方案，包括經典串燒、釜飯、酒水飲品，通通均可無限享用，採全日供應，每人899元，用餐時間為120分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。