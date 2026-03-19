只限1間店！鳥貴族「吃到飽」一人899 王品「聚」新推日本國產牛套餐

看好民眾對於日本牛肉的喜愛，王品今年以全頭買進的型態，獨家引進60頭日本國產牛，並率先於集團旗下的「聚 日式鍋物」推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」等3款套餐。活動期間到店用餐，還有機會免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉」套餐。來自日本的「鳥貴族」，則於高島屋店推出獨家「吃到飽」方案，每人899元。

2025年台灣進口超過8,000公噸日本和牛，相較於2020年成長155%，顯現台灣消費者對日本牛肉的青睞。王品集團本次全頭買入60頭日本國產牛，讓消費者完整體驗國產牛不同部位的風味。搶先開賣日本國產牛的「聚」，自3月20至4月30日期間，選用前胸、腿肉部位，推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」和「究極日本國產牛雙人特盛」3款套餐，售價788元起。

相較於日本和牛，國產牛肉質甘甜、油脂適中清爽。活動期間消費任一客日本國產牛套餐，即可參加遊戲，有機會再免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉」套餐。

同樣針對喜愛日式餐飲的民眾，來自日本的連鎖居酒屋「鳥貴族」，自3月20日於高島屋店獨家推出「吃到飽」方案，包括經典串燒、釜飯、酒水飲品，通通均可無限享用，採全日供應，每人899元，用餐時間為120分鐘。

日本連鎖人氣居酒屋「鳥貴族」。圖／鳥貴族提供