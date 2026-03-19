想省機票錢別再選錯日子 專家揭2026最便宜出發日

近來國際油價受到中東局勢影響持續走高，航空公司陸續調漲燃油附加費，也讓出國成本明顯增加。在機票變貴的情況下，什麼時候買、什麼時候飛，成為旅客最在意的問題。最新數據顯示，想省機票錢，選對出發日其實就有差。

專注於個人理財的美國媒體《GOBankingRates》報導，旅遊搜尋平台Skyscanner根據最新航班價格資料分析指出，2026年平均機票價格最低的出發日落在「周三」，與多數人認為的周二並不相同。

從調查結果來看，僅有約25％的旅客認為周三最便宜，反而有31％的人認為周二才是最划算的選擇，另有12％認為周一票價最低，顯示多數人對機票價格的認知與實際情況存在落差。

Skyscanner進一步說明，機票價格主要取決於市場供需。通常周末或連假期間，因旅遊需求較高，票價也會隨之上漲；相較之下，一周中段的航班需求較低，航空公司較容易釋出較便宜的價格，因此周三往往成為相對划算的選擇。

不過，實際票價仍會因航線、旅遊熱度及出發時間不同而有所差異。例如熱門航點或旅遊旺季，即使選擇平日出發，價格也未必便宜。若想進一步壓低旅費，除了挑選周三出發外，也建議提早規劃行程、避開連續假期，並利用價格提醒工具持續追蹤票價變化，提高買到優惠機票的機會。