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憑獎狀、證書「吃王品3大燒肉享88折」！再抽「免費吃一整年」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
瘋美食會員結帳出示會員QRcode，有機會免費吃燒肉一整年。圖／王品集團提供
瘋美食會員結帳出示會員QRcode，有機會免費吃燒肉一整年。圖／王品集團提供

手上有獎狀、獎牌嗎？王品集團旗下3大燒肉品牌「原燒 日式燒肉」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕 韓式原塊烤肉」推出限時優惠，憑獎狀、獎牌就可享指定套餐88折優惠，針對會員還可參加抽獎，有機會免費吃燒肉一整年。

即日起至4月30日期間，消費者凡帶著不限區間的獎狀、獎盃、獎牌、證書或證照，至「原燒」消費澳洲和牛雙人餐（含）以上價位套餐，或至「肉次方」消費858元（含）以上價位套餐2客，或「金咕」1,398元（含）以上套餐，就享88折優惠，讓所有獲得獎勵的民眾，都能夠享受美味犒賞。

除此之外，使用瘋美食APP結帳，可再獲品牌的榮耀獎勵贈菜券，5月31日前達成品牌指定消費，「原燒」招待「椒鹽魚下巴」、「肉次方」贈送一整隻「阿根廷魷魚」；「金咕」則招待「金多蒜蒜蝦」，為粉絲大方加菜。4月30日前，瘋美食會員結帳出示會員QRcode，即可參加抽獎，有機會獲得「12張指定套餐免費兌換券」，享受月月嗑指定燒肉套餐、爽吃一整年。

金咕主打「究好豬五花三吃」。圖／王品集團提供
金咕主打「究好豬五花三吃」。圖／王品集團提供

「原燒」近年逐步轉型為自助吧店型。圖／王品集團提供
「原燒」近年逐步轉型為自助吧店型。圖／王品集團提供

套餐 品牌 燒肉

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