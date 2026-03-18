省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

一名女子近日在threads上分享了自己在星巴克的省錢方法，利用買一送一活動，加上客製化大杯密斯朵加牛奶，再搭配街口支付「咖啡日優惠」及自備環保杯，平均每杯只要40元，幾乎與超商咖啡價格相當。

她指出，操作方式很簡單：首先選擇買一送一活動日，點一杯「大杯密斯朵」，並告知店員加牛奶客製化；結帳時使用街口支付的「咖啡日優惠」折10元，再自備環保杯折抵10元，即可達到最省價格。

依她計算，大杯密斯朵原價約100元，經過買一送一及優惠折扣後，每杯平均僅需40元。她表示，這樣的價格根本便宜到跟超商的價格沒兩樣。

不少網友看完文也表示，「密斯朵一直都是星巴克隱藏省錢選項，很多人都不知道」、「請你去坐 高麗菜桌【高麗菜桌】「高麗菜桌」是 Threads 上流行的迷因梗，源於有人用高麗菜葉當隔板在火鍋煮蛋，被形容為荒謬又實用的生活小聰明。這句話意指「那些擅長發明奇怪但管用生活技巧的人」，通常被笑稱「該去坐這桌」以展示機靈或變通的創意。 ，省錢達人桌，星巴克40真的很誇張」、「密斯朵超適合客製多牛奶，這樣喝起來跟拿鐵差不多」、「真厲害」。

但也有人指出缺點，「但是密斯朵現在只能做熱的」、「密斯朵喝起來很淡」、「那你去喝超商的就好了，不是比較快還更便宜」、「超級難喝，這個東西義大利人會生氣」。

街口支付的「咖啡日優惠」每周一限定，不僅適用於星巴克，還可用於四大超商及怡客咖啡，只要在App領券即可折抵。這項省錢方法也被視為星巴克密斯朵隱藏版優惠，因為密斯朵口感類似拿鐵，但價格更親民。