喝星巴克不用等買一送一！符合「2條件」飲料半價 官方證實

不少人喜歡到星巴克喝咖啡，除了聊天外，也有民眾會在店內處理事務，有時候一待就是半天甚至一天。因此有人好奇在社群平台Threads發文詢問，「在星巴克內用飲料可以續杯嗎？是不是直接跟店員說就好？」這則貼文迅速引起熱烈討論，掀起網友熱議。

原PO發文後，網友紛紛留言分享操作方式，「拿剛才的購買明細到櫃檯說要續杯就可以打折」、「如果想續杯，可以帶空杯與明細，這樣店員核對最方便」。

星巴克官方公告指出，自2025年2月12日起，凡於門市購買任一原價飲料，即可於同一門市、同一時段、使用同一杯子享受當日續杯5折優惠。續杯飲品可與原杯不同，但好友分享、外帶第二杯半價或糕點套餐升級優惠不適用。

此外，星巴克提醒，享續杯優惠時必須出示當日原價消費的發票憑證，包括紙本發票、電子發票明細、載具明細或行動預點訂購資料等，逾期無效。行動預點內用原價點餐可符合第一杯條件，但續杯五折仍需至門市操作，且飲料需當場領取。

綜合官方公告與網友分享，星巴克內用續杯操作其實簡單，先購買原價飲料，保留發票或明細，告知店員即可享半價續杯。但要注意的是，此優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。