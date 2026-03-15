快訊

經典賽／8強出局「非常不甘心」 大谷和隊友相約「下次見」

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

台大每學期逾1500人請身心假…國中小也要推動？台大、教育部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯「春茶賞」6款茶香甜點任2件現折10元 子瑜款柚子康普茶新品必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet「春茶賞」推多款茶香限定甜點新品。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet「春茶賞」推多款茶香限定甜點新品。圖／全聯福利中心提供

清爽回甘的茶飲與茶香甜點成為春日飲食的新風潮，全聯We Sweet推出「春茶賞」活動，以伯爵紅茶、抹茶與焙烏龍為主軸，打造6款春季限定茶香甜點，從泡芙、蛋糕到大福展現豐富茶韻。即日起至4月9日期間，全品項任選2件現折10元（可累折），搭配茶飲優惠，讓消費者在春日午後輕鬆品味茶香甜點的療癒滋味。

本次春茶賞主打多款療癒茶系甜點，其中「伯爵菠蘿泡芙」以酥脆菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，入口散發優雅茶香，特價89元；「水果布蕾盒」則以伯爵茶布丁與原味蛋糕為基底，上層鋪滿鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁，果香與茶韻交織，口感清爽不膩，特價149元。

喜愛日式風味的甜點控不可錯過「抹茶紅豆大福」，Q彈抹茶大福皮包裹綿密紅豆餡，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」則以深焙烏龍慕斯搭配戚風蛋糕與脆酷力層層堆疊，上層烏龍茶晶凍增加口感層次，特價89元。

此外，焦點新品「紅茶拿鐵布丁蛋糕」以伯爵茶戚風夾入紅茶拿鐵餡與原味布丁，特價129元；「檸檬紅茶蛋糕」則以紅茶蛋糕搭配檸檬果丁，酸甜平衡、清新爽口，特價59元，為春日午後帶來剛剛好的輕盈甜點時光。

除了甜點，春日外出也少不了咖啡相伴。全聯自有品牌OFF COFFEE於即日起至4月9日每週六、日推出限定優惠，第2杯半價，自帶杯再折5元，為春遊或野餐時光增添儀式感。

搭配甜點解膩的茶飲優惠也同步登場。即日起至3月26日，全聯推出指定茶飲與沖泡茶品全聯價第2件5折起，大全聯則祭出指定茶飲大全聯價8折起。首推新品「光泉冷泡茶朝露青茶-無糖585ml」，主打靜岡產煎茶添加，單瓶特價19元，任4瓶72元；「原萃鍋煮風味麥茶600ml」採用100%六條大麥、無糖無咖啡因，任4瓶78元，平均每瓶19.5元，另有多款熱門清爽茶飲也提供組合優惠。

沖泡茶飲方面，限量新品「TEAZEN康普茶柚子口味5g×10入」主打清新柚子風味，外盒還印有TWICE成員周子瑜，每盒158元，全台限量5,000盒，值得粉絲收藏。從茶香甜點到清爽茶飲，全聯春茶賞打造完整的春日茶系享受。

水果布蕾盒清爽果香與茶韻交織不甜膩，紅茶拿鐵布丁蛋糕口感濕潤、層次分明。圖／全聯福利中心提供
水果布蕾盒清爽果香與茶韻交織不甜膩，紅茶拿鐵布丁蛋糕口感濕潤、層次分明。圖／全聯福利中心提供

晶鑽焙烏龍慕斯杯層層堆疊，加入烏龍茶晶凍增添口感層次，檸檬紅茶蛋糕酸甜平衡、清新爽口。圖／全聯福利中心提供
晶鑽焙烏龍慕斯杯層層堆疊，加入烏龍茶晶凍增添口感層次，檸檬紅茶蛋糕酸甜平衡、清新爽口。圖／全聯福利中心提供

伯爵菠蘿泡芙包裹滑順伯爵奶油餡，喜愛日式風味則不能錯過抹茶紅豆大福。圖／全聯福利中心提供
伯爵菠蘿泡芙包裹滑順伯爵奶油餡，喜愛日式風味則不能錯過抹茶紅豆大福。圖／全聯福利中心提供

全聯同場加映沖泡茶飲優惠，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味」，盒裝還印有周子瑜，值得粉絲收藏。圖／全聯福利中心提供
全聯同場加映沖泡茶飲優惠，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味」，盒裝還印有周子瑜，值得粉絲收藏。圖／全聯福利中心提供

紅茶 特價 茶飲

延伸閱讀

春遊採買限時抗漲 家樂福破200款買1送1 愛買量販加碼點數最高10倍送

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

相關新聞

全聯「春茶賞」6款茶香甜點任2件現折10元 子瑜款柚子康普茶新品必收

清爽回甘的茶飲與茶香甜點成為春日飲食的新風潮，全聯We Sweet推出「春茶賞」活動，以伯爵紅茶、抹茶與焙烏龍為主軸，打造6款春季限定茶香甜點，從泡芙、蛋糕到大福展現豐富茶韻。即日起至4月9日期間，全品項任選2件現折10元（可累折），搭配茶飲優惠，讓消費者在春日午後輕鬆品味茶香甜點的療癒滋味。

免費送天吉丼！天吉屋插旗台南 限定「虱目魚天婦羅、蝦仁天丼」登場

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」即將正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，乃是全台第6間、南台灣首間分店。為慶祝首度南下，店內推出兩款台南店限定料理。

春遊採買限時抗漲 家樂福破200款買1送1 愛買量販加碼點數最高10倍送

春季出遊潮帶動採買需求，量販通路同步祭出抗漲優惠。家樂福與愛買量販推出買1送1、會員價與點數加碼回饋，從野餐零食到生鮮食材通通有折扣。

台灣高鐵推出飯店聯票75折起 航空聯票也有78折

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠。針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠。

高鐵飯店聯票、國旅聯票 春遊享優惠高鐵票75折起

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠，針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠！專案精選全台社群熱門打卡景點、優質飯店、排隊美食及季節性活動等，旅客可依喜好自主規劃專屬行程。

萊爾富默默變強？網友狂推「咖啡最好喝」 加碼曝：這商品最便宜

近來有網友發現，萊爾富 門市環境與商品似乎悄悄升級，不僅店面變得更明亮新穎，鮮食品質也有所提升，讓他到店消費的頻率愈來愈高。貼文曝光後，不到24小時便吸引逾1.2萬人按讚，留言紛紛認同表示，萊爾富的咖啡在四大超商中最好喝、茶葉蛋價格最便宜，若搭配聯邦信用卡消費還能享優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。