快訊

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

經典賽／冠軍戰確定出現新面孔 日本隊寫下衛冕軍慘痛紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

免費送天吉丼！天吉屋插旗台南 限定「虱目魚天婦羅、蝦仁天丼」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
天吉屋推出台南限定「虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」、「台南風柴香蝦仁天丼」。圖／天吉屋提供
天吉屋推出台南限定「虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」、「台南風柴香蝦仁天丼」。圖／天吉屋提供

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」即將正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，乃是全台第6間、南台灣首間分店。為慶祝首度南下，店內推出兩款台南店限定料理。

虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」選用台南最具代表性的虱目魚，裹粉酥炸，同時吃得到魚肉與魚肚油脂香氣，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等天婦羅，佐以清爽的冷柴魚湯烏龍麵，每套460元。另款「台南風柴香蝦仁天丼」使用蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁，滋味鹹甜，並充滿濃濃的台南海味，每套420元。

天吉屋台南三井店預計於3月17日試營運，3月20日正式開幕。慶祝新店登場，3月17日起首6日推出限量優惠，活動期間購買「虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」或「台南風柴香蝦仁天丼」，即贈送「天吉丼」兌換券1張，價值380元，每日限量50份。點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」，即贈送 「抹茶慕絲蜜豆脆片」1份，價值90元。

「金子半之助」本季推出全新料理「極．親子丼」，藉由回歸食材本味的概念出發，以「雙倍滑蛋」包裹雞肉，再搭配特條醬汁，帶來更為滑順的升級滋味。隨餐並搭配鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等天婦羅單品，增添整體味覺層次，每份399元。同時金子半之助同步推出「親子丼套餐」雙人組合，套餐包含「極．親子丼」及「上天丼」，並附上雙人氣泡飲、味噌湯與海苔，每套999元。

金子半之助推出蛋量加倍的「極．親子丼」。圖／金子半之助提供
金子半之助推出蛋量加倍的「極．親子丼」。圖／金子半之助提供

天吉屋針對台南，推出限定版「台南風柴香蝦仁天丼」。圖／天吉屋提供
天吉屋針對台南，推出限定版「台南風柴香蝦仁天丼」。圖／天吉屋提供

親子 烏龍麵 虱目魚

延伸閱讀

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

香煎紅魽、酥炸石斑、白帶魚！ 6大餐飲品牌「台灣海之味祭」上桌

相關新聞

免費送天吉丼！天吉屋插旗台南 限定「虱目魚天婦羅、蝦仁天丼」登場

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」即將正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，乃是全台第6間、南台灣首間分店。為慶祝首度南下，店內推出兩款台南店限定料理。

春遊採買限時抗漲 家樂福破200款買1送1 愛買量販加碼點數最高10倍送

春季出遊潮帶動採買需求，量販通路同步祭出抗漲優惠。家樂福與愛買量販推出買1送1、會員價與點數加碼回饋，從野餐零食到生鮮食材通通有折扣。

台灣高鐵推出飯店聯票75折起 航空聯票也有78折

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠。針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠。

高鐵飯店聯票、國旅聯票 春遊享優惠高鐵票75折起

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠，針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠！專案精選全台社群熱門打卡景點、優質飯店、排隊美食及季節性活動等，旅客可依喜好自主規劃專屬行程。

萊爾富默默變強？網友狂推「咖啡最好喝」 加碼曝：這商品最便宜

近來有網友發現，萊爾富 門市環境與商品似乎悄悄升級，不僅店面變得更明亮新穎，鮮食品質也有所提升，讓他到店消費的頻率愈來愈高。貼文曝光後，不到24小時便吸引逾1.2萬人按讚，留言紛紛認同表示，萊爾富的咖啡在四大超商中最好喝、茶葉蛋價格最便宜，若搭配聯邦信用卡消費還能享優惠。

台灣虎航限定促銷飛日韓泰越1199元起 今天上午10時開賣

台灣虎航再推促銷活動，「虎你開春飛，春季限定價開跑」，日本、韓國、泰國、越南航線，單程未稅價1199元起。台灣虎航表示，日本賞花正當時，春日小旅行出發，海島度假也剛剛好，春天想去哪，不妨現在就出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。