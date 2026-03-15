免費送天吉丼！天吉屋插旗台南 限定「虱目魚天婦羅、蝦仁天丼」登場

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」即將正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，乃是全台第6間、南台灣首間分店。為慶祝首度南下，店內推出兩款台南店限定料理。

「虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」選用台南最具代表性的虱目魚，裹粉酥炸，同時吃得到魚肉與魚肚油脂香氣，搭配白蝦、舞菇、南瓜、糯米椒及茄子等天婦羅，佐以清爽的冷柴魚湯烏龍麵，每套460元。另款「台南風柴香蝦仁天丼」使用蝦仁搭配溫泉蛋、玉米筍、紅椒與糯米椒，鋪在越光米飯上，再淋上秘傳天丼柴魚醬汁，滋味鹹甜，並充滿濃濃的台南海味，每套420元。

天吉屋台南三井店預計於3月17日試營運，3月20日正式開幕。慶祝新店登場，3月17日起首6日推出限量優惠，活動期間購買「虱目魚天婦羅＋冷柴魚湯烏龍麵」或「台南風柴香蝦仁天丼」，即贈送「天吉丼」兌換券1張，價值380元，每日限量50份。點購「天幕御膳」或「極嫩炙燒牛天婦羅御膳」，即贈送 「抹茶慕絲蜜豆脆片」1份，價值90元。

「金子半之助」本季推出全新料理「極．親子丼」，藉由回歸食材本味的概念出發，以「雙倍滑蛋」包裹雞肉，再搭配特條醬汁，帶來更為滑順的升級滋味。隨餐並搭配鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等天婦羅單品，增添整體味覺層次，每份399元。同時金子半之助同步推出「親子丼套餐」雙人組合，套餐包含「極．親子丼」及「上天丼」，並附上雙人氣泡飲、味噌湯與海苔，每套999元。

金子半之助推出蛋量加倍的「極．親子丼」。圖／金子半之助提供