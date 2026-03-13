快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN 迎國際早餐日 百款早餐45元起、搭 CITY CAFE 最低7折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
7-ELEVEN迎國際早餐日！上百款早餐組合、「行動隨時取」再祭早餐咖啡優惠。統一超/提供
7-ELEVEN迎國際早餐日！上百款早餐組合、「行動隨時取」再祭早餐咖啡優惠。統一超/提供

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供百款豐富早餐選擇，從三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子，搭配指定飲料或CITY CAFE推出45元至95元超值組合優惠，3月17日起更祭出「行動隨時取」CITY系列飲品優惠活動，滿足外食族群便捷的早餐需求。

7-ELEVEN透過鮮食標準化製程讓消費者隨時都能品嚐到新鮮美味的餐點，早餐選擇從中式小點、日式御飯糰到西式三明治等多元餐點選擇，堪稱最便利齊全的早餐通路！7-ELEVEN於即日起至4月14日提供上百款超值早餐組合優惠活動，搭配多樣化的飲料組合，同時指定御飯糰(御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰)搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠，百元內就能享用營養又飽足的一餐。

據uniopen會員消費輪廓觀察，到超商購買早餐的民眾主要有偏好輕食的「輕量型早餐族」和喜歡豐盛美味的「飽足型早餐族」兩大客層．前者偏好購買圓形飯糰、原賞三明治等清爽餐點，推薦新品「燻雞總匯鮮蔬三明治」整體口感清爽又不單調。而「飽足型早餐族」則偏好飯糰與漢堡等商品，從經典「握便當」到與知名餐飲品牌聯名的加熱型飯糰、韓式飯捲皆深受歡迎，包括「阜杭豆漿飯糰」、「麻油雞飯糰」、「晶英府城肉燥米糕飯糰」、「吉士豬肉堡加蛋」等。3月18日起推出新品「塔塔香炸鱈魚堡」特調塔塔醬搭配進口鱈魚排，鮮嫩美味。而7-ELEVEN自3月17日起線上「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡優惠活動，包括CITY CAFE特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式推出買8送6等組合優惠；也有指定三明治搭配CITY CAFE大杯拿鐵或美式咖啡的早餐組合，最高可享7折優惠。

7-ELEVEN也持續開發多元早餐小點，限定2500間門市獨家販售「熱壓土司」，隨時現點現壓帶來熱騰騰的美味，還有「獨饗薄皮黃金煎餃」、「牛角燒肉米漢堡」等新結構，打造更豐富的早餐搭配。同時因應健康飲食趨勢，蔬食品牌「天素地蔬」也擴展早餐品項，攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「野菇炊飯飯糰」，以及「古早味香菇竹筍粥」等中式蔬食餐點；另有「金黃起司香鬆蛋三明治」與新品「黃金紫玉地瓜三明治」，以台農57號黃金地瓜與73號紫芋地瓜製作，呈現自然香甜風味。

除了多元餐點，早餐補充蛋白質也是不少消費者的選擇。7-ELEVEN推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的通路獨家新品「育誠好蘊鐵蛋」，單顆獨立包裝方便食用、不沾手，由深耕台中30年的雞蛋品牌「育誠蛋品」製作。品牌長期投入永續環境與動物福祉理念，亦獲選為統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」團隊之一，將原本在地販售的優質商品推向全台門市。

漢堡 健康飲食 飯糰

延伸閱讀

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」已達570家 店數直逼50嵐

「全家超級配」全新午、晚餐促機制登場 主食配飲料最低百元有找

統一超營收／2月280.3億元、年增9% 創單月同期新高

相關新聞

高鐵飯店聯票、國旅聯票 春遊享優惠高鐵票75折起

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠，針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠！專案精選全台社群熱門打卡景點、優質飯店、排隊美食及季節性活動等，旅客可依喜好自主規劃專屬行程。

萊爾富默默變強？網友狂推「咖啡最好喝」 加碼曝：這商品最便宜

近來有網友發現，萊爾富 門市環境與商品似乎悄悄升級，不僅店面變得更明亮新穎，鮮食品質也有所提升，讓他到店消費的頻率愈來愈高。貼文曝光後，不到24小時便吸引逾1.2萬人按讚，留言紛紛認同表示，萊爾富的咖啡在四大超商中最好喝、茶葉蛋價格最便宜，若搭配聯邦信用卡消費還能享優惠。

台灣虎航限定促銷飛日韓泰越1199元起 今天上午10時開賣

台灣虎航再推促銷活動，「虎你開春飛，春季限定價開跑」，日本、韓國、泰國、越南航線，單程未稅價1199元起。台灣虎航表示，日本賞花正當時，春日小旅行出發，海島度假也剛剛好，春天想去哪，不妨現在就出發。

「全家超級配」全新午、晚餐促機制登場 主食配飲料最低百元有找

外食族面對萬物齊漲壓力，卻仍想保有搭餐飲料的生活小確幸，全家便利商店即日起推出全新午、晚餐的長期促銷機制「全家超級配」，不僅精選多款熱銷主食，配上700ml大容量飲料最低還百元有找，整體餐促組合超過400種，從鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、健康志向健身G肉餐盒、金咖哩到uno pasta義大利麵，皆是長年居於鮮食排行榜的強棒品項，邀消費者聰明省荷包，實現午晚餐的選擇自由。

不甩油價！好市多限時加油滿額送250元 每公升狂省近7元

近期國際油價受中東局勢影響持續走高，台灣汽油價格本週也大幅調漲1.5元，讓不少開車族直呼加油負擔變重。在油價高檔之際，美式賣場好市多推出會員限定的「加油滿額贈」活動，除了原本就比市價更具優勢的油價外，再加碼回饋商品抵用券，讓會員加油兼採買，在油價上漲時也能享有一點「省錢小確幸」。

身份證有「22、52」免費吃「達美樂蝴蝶酥」！再抽「免費吃披薩1年」

達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，於3月2日至4月6日推出一系列優惠活動。活動期間，達美樂全台門市舉辦期間限定「天選餓人」活動，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿399元，即贈送「蝴蝶酥2塊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。