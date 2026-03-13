高鐵飯店聯票、國旅聯票 春遊享優惠高鐵票75折起

為鼓勵旅客深度旅遊，台灣高鐵公司即日起至5月底，推出飯店聯票、國旅聯票「必訪！美拍打卡熱點」專案，凡透過飯店官網訂房或於指定旅遊預訂平台加購高鐵車票，享最低75折起優惠，針對即將出國的旅客，更可利用航空聯票，透過航空公司官網加購高鐵車票享78折起優惠！專案精選全台社群熱門打卡景點、優質飯店、排隊美食及季節性活動等，旅客可依喜好自主規劃專屬行程。

「必訪！美拍打卡熱點」飯店聯票專案，精選全台逾50家人氣飯店，旅客透過飯店官網訂房，即可加購高鐵車票平日75折起、假日及疏運期間85折優惠，完成指定打卡任務，還可獲飯店提供的專屬禮遇，包括免費房型升等、提前入住/延遲退房、免費使用行政酒廊或精選好禮等。

北部推薦入住台北國聯大飯店，精緻客房4,050元起，部分客房窗外可飽覽台北101美景，完成指定任務贈限量設計師小禮；中部推薦入住台中紅點文旅，須臾客房含早餐2,080元起，體驗銀色夢幻旋轉溜滑梯，完成指定任務贈房費200元抵用券；南部則推薦入住高雄華園大飯店草衙館，主題雙人房含早餐2,899元起，與可愛的「獅寶」合影打卡即可獲贈手作模型車為旅程增添難忘回憶。

高鐵國旅聯票與Klook、KKday、ezTravel、ibon售票系統及多個景點官網合作，網羅逾千項旅遊景點、體驗活動與人氣美食，透過合作平台及指定景點官網訂購旅遊行程，即享加購高鐵票優惠。「必訪！美拍打卡熱點」專案精選春夏限定的各式體驗活動，加購高鐵對號座全票即享最低75折起優惠。

同時串聯台北101觀景台、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區、奇美博物館等熱門景點官網皆可加購高鐵票，提供旅客更多元的選擇。特別推薦春季賞花熱門景點阿里山國家森林遊樂園區，行程結合入園門票，並搭配郵輪式巴士或台灣好行阿里山線，讓您輕鬆前往；美食愛好者則可造訪必比登推薦的高雄Dong Café冬咖啡，品嚐深受饕客好評的極光牛肉麵。快速解鎖秘境、美食與特色體驗，國旅聯票是您最方便的選擇。

至於喜歡出國旅遊、規劃海外賞櫻或走訪各大城市踩點美拍行程的民眾，台灣高鐵提供串聯陸空交通的「航空聯票」，與中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空及中國東方航空（含上海航空）合作，旅客持有合作航空公司指定航線機票，並於航空公司官網加購高鐵車票，即享加購高鐵票平日（週一至週四）78折、假日（週五至週日及疏運期）85折優惠，讓您輕鬆銜接國際航班與國內交通。

台灣高鐵三大旅遊聯票（飯店、國旅與航空）均可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、高鐵合作便利商店或高鐵各車站（自動售票機、售票窗口）輕鬆取票，誠摯邀請旅客善用多元旅遊聯票專案，來場說走就走的春日美拍之旅，與親朋好友創造滿載回憶的精彩時刻。