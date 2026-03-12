萊爾富默默變強？網友狂推「咖啡最好喝」 加碼曝：這商品最便宜

近來有網友發現，萊爾富 門市環境與商品似乎悄悄升級，不僅店面變得更明亮新穎，鮮食品質也有所提升，讓他到店消費的頻率愈來愈高。貼文曝光後，不到24小時便吸引逾1.2萬人按讚，留言紛紛認同表示，萊爾富的咖啡在四大超商中最好喝、茶葉蛋價格最便宜，若搭配聯邦信用卡消費還能享優惠。

原PO昨（11）日在Threads發文指出，近幾年不少萊爾富門市陸續翻修，店面裝潢更新、燈光更明亮，餐食與鮮食品質也明顯提升，讓他最近愈來愈常光顧。此外，店內有時會出現過期前清倉的零食半價促銷，讓人很難忍住不多拿幾包回家。

他也提到，萊爾富過去曾推出抽輝達與台積電股票的活動，讓不少人覺得相當有誠意。另外，一些門市會聘請二度就業的中高齡員工，服務態度親切、有人情味；部分門市甚至開始販售生鮮食材，冷凍櫃內可見肉類與海鮮等商品。

貼文引發網友熱烈討論，不少人整理出萊爾富的多項優勢，包括門市環境乾淨、餐食表現不錯、咖啡風味佳、茶葉蛋價格便宜以及優惠活動多等；餐食方面，網友最推薦的品項包含龍蝦沙拉鮪魚三明治、大橋頭高麗菜飯與三重埔滷肉飯等，認為份量充足。「咖啡是超商最好喝的」、「有的長輩在結帳時手腳俐落、不輸學生，企業本來就是要支持長輩，互相配合互相學習」、「親戚是低收入戶，孩子寒暑假有愛心午餐點數可在超商買鮮食。小七與全家每日70元，萊爾富加碼到85元，非常感恩！」、「他們的茶葉蛋是最好吃的」、「萊爾富的蝦仁是我看過最大顆的了」。

另外也有網友指出，若使用聯邦信用卡消費還能享額外折扣，不過萊爾富門市據點相對較少，想購買時可能需要特地前往。