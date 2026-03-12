快訊

台灣虎航限定促銷飛日韓泰越1199元起 今天上午10時開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台灣虎航春季限定價，單程未稅價1199元起。聯合報系資料照片
台灣虎航再推促銷活動，「虎你開春飛，春季限定價開跑」，日本、韓國、泰國、越南航線，單程未稅價1199元起。台灣虎航表示，日本賞花正當時，春日小旅行出發，海島度假也剛剛好，春天想去哪，不妨現在就出發。

台灣虎航春季限定價促銷活動，銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自今天至6月30日。適用航線：台北-東京成田 / 東京羽田 / 名古屋 / 沖繩 / 仙台 / 新潟 / 大分 / 宮崎 / 仁川 / 濟州 / 普吉島 / 峴港，高雄-東京成田 / 沖繩 / 仙台 / 金浦 / 濟州，台中-濟州。此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

高雄 台北 韓國

