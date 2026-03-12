聽新聞
0:00 / 0:00
台灣虎航限定促銷飛日韓泰越1199元起 今天上午10時開賣
台灣虎航再推促銷活動，「虎你開春飛，春季限定價開跑」，日本、韓國、泰國、越南航線，單程未稅價1199元起。台灣虎航表示，日本賞花正當時，春日小旅行出發，海島度假也剛剛好，春天想去哪，不妨現在就出發。
台灣虎航春季限定價促銷活動，銷售期間自今天上午10時至明天晚上11時59分，旅遊期間自今天至6月30日。適用航線：台北-東京成田 / 東京羽田 / 名古屋 / 沖繩 / 仙台 / 新潟 / 大分 / 宮崎 / 仁川 / 濟州 / 普吉島 / 峴港，高雄-東京成田 / 沖繩 / 仙台 / 金浦 / 濟州，台中-濟州。此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。