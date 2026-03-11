NISSAN KICKS & SENTRA SAKURA 本月最低限時優惠價59.9萬元起

展現「日式精緻」的品牌形象及行銷定位，11日NISSAN同時推出KICKS & SENTRA SAKURA全新廣告影片，以春櫻盛放時節為背景，透過如同日劇的分鏡和節奏，演繹男、女性目標客群面對情感、生活的變動與綑綁，經由自我探索、和解及突破，分別找到「為自己綻放」和「為自由綻放」的全新目標，駕馭著靈活動感的KICKS SAKURA，以及率性帥氣的SENTRA SAKURA，展開綻放人生的全新篇章。

都會跨界休旅KICKS SAKURA具備TNCAP最高五星安全認證，並搭載同級唯一PFCW 超視距車輛追撞警示系統，KICKS SAKURA推出全新「初綻版」車規，本月入主可享5萬元購車金優惠，最低限時價59.9萬元起，讓首購與小資族群能夠輕鬆入主兼具安全、質感與便利的優質車款；「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感；「極綻版」再升級配置雙前座通風座椅，採用吸風式循環並附三段式風量調節，提升整體駕乘感受，享受NISSAN致力於細節進化，提供舒適自在的駕馭體驗，使消費者安心前行。

SENTRA SAKURA 「初綻版」超值價68.5萬元起；「盛綻版」升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材；「極綻版」再進階同級唯一雙前座通風座椅，外觀搭載運動化跑格空力套件，包含：前下擾流片、側裙及擾流尾翼，內裝座椅、方向盤及中央扶手搭配紅色縫線展現熱血氛圍，全車內外展現鮮明動感跑格。「盛綻版」及「極綻版」更推出全新「鉑耀灰」車色，自信綻放自由風采。