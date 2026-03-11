快訊

「全家超級配」全新午、晚餐促機制登場 主食配飲料最低百元有找

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「全家超級配」陣容誠意十足，不僅99元、109元餐促機制全日皆可購買，更囊括鮮食熱銷排行榜前10名多款品項。圖／全家便利商店提供
外食族面對萬物齊漲壓力，卻仍想保有搭餐飲料的生活小確幸，全家便利商店即日起推出全新午、晚餐的長期促銷機制「全家超級配」，不僅精選多款熱銷主食，配上700ml大容量飲料最低還百元有找，整體餐促組合超過400種，從鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、健康志向健身G肉餐盒、金咖哩到uno pasta義大利麵，皆是長年居於鮮食排行榜的強棒品項，邀消費者聰明省荷包，實現午晚餐的選擇自由。

「全家」全新的「全家超級配」陣容誠意十足，不僅99元、109元餐促機制全日皆可購買，且瞄準民眾精打細算的午、晚餐搭餐需求，集結多達70餘款飯麵主食，搭配首波6款FamiCollection 700ml大容量茶飲，可變化出超過400種豐富組合，讓民眾省荷包不再需要對菜單妥協，天天換口味、餐餐都有新鮮感。

「全家超級配」主食囊括鮮食熱銷排行榜前10名多款品項，如鼎泰豐香辣醬蒜味香腸蛋炒飯、熱銷自有品牌「uno pasta」義式蕃茄起司義大利麵、「金咖哩」果香甘口咖哩飯、年銷售業績破10億元的「健康志向」健身G肉餐盒等各式飯麵主食。在「99元套餐」中，消費者可任選79元至89元指定主餐，像是金咖哩濃厚辛口咖哩飯、uno pasta奶油培根義大利麵、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等；「109元套餐」則可選擇95元至99元主餐，包含「健康志向」健身G肉餐盒、「鼎泰豐」香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯、uno pasta白酒蛤蜊義大利麵、壽喜燒牛丼、蔥蔥玉子拌麵等。

首波指定搭購飲品為6款FamiCollection 700ml茶飲，包含黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶，其中5款更是年銷破億的暢銷指標茶品。若以原價89元的義大利麵搭配30元茶飲為例，原價119元，超級配組合價只需99元，等同現省20元。

「全家」深耕台灣早晨餐桌逾20年，2024年推出「早點來全家」餐餐超值配，以49元、59元、69元、79元等4種精省組合，強勢應援外食族，主食涵蓋經典不敗的金飯糰、匠土司、漢堡，更囊括熟食區夯番麥、蒸雙色玉米及生鮮水果等，搭購飲料則包含仙女紅茶、經典咖啡等飲品，進一步觀察內部銷售數據，則以咖啡、鮮奶與豆漿穩坐搭購榜TOP 3寶座，也因商組多元優勢，成功搶占消費者心占率。

即日起至3月31日「全家」祭出會員APP「抽獎趣」加碼活動，凡購買「餐餐超值配」任一組合、夯番薯及哈逗堡全品項（不含單支熱狗），或「全家行動購」早點來全家專區商品任一件，結帳出示會員即可抽FUJIFILM富士X-T50相機、飛利浦寵物抗敏空氣清淨機 （毛小奈）、HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜等大獎。

此外，「全家」抗漲火力再加碼，「全家康康5」活動規模擴大拉長至每周五、六、日、一、二共5天、精選品項新增至10項，優惠最低5折起。本周活動自3月13日至3月17日，多款熱銷品享同品項買一送一優惠，包含網紅聯名話題W.A! COOKIES「鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」、UCC無糖咖啡及農心海鮮烏龍麵等；FamiCollection黃金蕎麥茶亦享加10元多1件、Let’s Café特大杯美式與特大杯拿鐵任選2杯95元、仙女醇奶茶2杯65元。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

「全家超級配」陣容囊括熱銷自有品牌「uno pasta」義大利麵、「金咖哩」系列、年銷售業績破10億元的「健康志向」餐盒等各式飯麵主食。圖／全家便利商店提供
「全家超級配」首波指定搭購飲品為6款FamiCollection 700ml茶飲，包含黃金蕎麥茶、古早味紅茶、四季春青茶、不知春茶、金萱二十七與旨味日式生茶，其中5款更是年銷破億的暢銷指標茶品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐任1組或夯番薯全品項、哈逗堡全品項（不含單支熱狗），並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會（可累贈）；於「全家行動購」早點來全家專區購買指定商品同樣可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會抽中相機、寵物空氣清淨機等大獎。圖／全家便利商店提供
「全家超級配」若以原價89元的義大利麵搭配30元茶飲為例，原價119元，超級配組合價99元，等同現省20元。圖／全家便利商店提供
「全家超級配」精選多款熱銷主食，配上700ml大容量飲料最低百元有找，整體餐促組合更超過400種。圖／全家便利商店提供
「全家超級配」祭出99元與109元直覺定價，最低百元有找即可解鎖「人氣主食＋億元級700ml茶飲」的享受。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「全家超級配」在「99元套餐」中，消費者可任選79元至89元指定主餐，像是uno pasta義式蕃茄起司義大利麵、金咖哩濃厚辛口咖哩飯、經典滷肉飯、炸醬炒泡麵、鐵板豆腐燴蛋蓋飯等。圖／全家便利商店提供
飲料 消費者 全家便利商店

