省電提前備戰...北市年度補助開跑 隔熱膜、汰換家電都可以

北市推動住宅社區邁向永續能源轉型，今宣布今年創能儲能及節能補助計畫即日起開放上網取號、申請，包含夏天詢問度最高的建物玻璃隔熱膜等。環保局說，為求公平性，今年流程採「先線上抽取申請序號再提送文件」辦理。

環保局2023年率全國之先首創補助住宅社區設置創能儲能及節能設備，政策持續至2025年，補助超過6700件，補助總金額達1億9千萬元，累計節電量約394萬度，約可減碳1942公噸CO₂e，成效可觀，盼藉補助計畫，持續協助民眾提升用電能效，減少電費與碳排。

今年「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」今起開放上網取號、申請，包含補助住宅社區裝設太陽光電、儲能設備、建物玻璃隔熱膜及補助低收入戶汰換節能冰箱冷氣等，一共4種補助方案。

環保局表示，方案A為補助社區設置創能、儲能及節能設備，每案最高補助100萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%，考量電梯為社區住戶日常最常使用用電設備，今年特別增加補助社區設置電梯變頻馬達，具體協助社區節能。

方案B是補助住宅設置創能及儲能設備，每案最高補助50萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%；方案C為補助住宅或社區建物設置建物玻璃隔熱膜，每才最高補助200元，每戶最高補助2萬元，曾於2023年至去年申請並獲補助的電號，今年不得再次申請。

方案D則是補助低收入戶汰換1級能效家電，每戶（電號）最多可更換1台冰箱及1台冷氣，冰箱最高補助1.5萬元，冷氣最高補助2.5萬元，若購置金額低於補助上限，則依實際購置金額全額補助。環保局提醒，若低受入戶每人已於2023年至去年間申請並獲得補助購置冰箱或冷氣，今年不得再申請同一品項。

環保局表示，為求公平性，今年補助申請流程採取「先線上抽取申請序號再提送文件」方式辦理，意者需先上網（https://powersaving.org.tw/）取得申請序號，再依規定提交相關申請文件。

環保局指出，方案A受理期間為即日起至6月30日或經費用罄，方案B、C、D則受理至5月15日或補助額度用罄；申請文件可透過郵寄或親自送件至台北市環保局氣候變遷管理科。相關資訊及申請表單已公告在環保局網站，民眾可查詢下載，如有疑問可電洽專線（02-27207808）。