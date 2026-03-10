省電提前備戰...北市年度補助開跑 隔熱膜、汰換家電都可以

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
夏季高溫，民眾的空調使用電量需求高，不少人也向北市環保局申請補助裝設建物玻璃隔熱膜。圖／北市環保局提供
夏季高溫，民眾的空調使用電量需求高，不少人也向北市環保局申請補助裝設建物玻璃隔熱膜。圖／北市環保局提供

北市推動住宅社區邁向永續能源轉型，今宣布今年創能儲能及節能補助計畫即日起開放上網取號、申請，包含夏天詢問度最高的建物玻璃隔熱膜等。環保局說，為求公平性，今年流程採「先線上抽取申請序號再提送文件」辦理。

環保局2023年率全國之先首創補助住宅社區設置創能儲能及節能設備，政策持續至2025年，補助超過6700件，補助總金額達1億9千萬元，累計節電量約394萬度，約可減碳1942公噸CO₂e，成效可觀，盼藉補助計畫，持續協助民眾提升用電能效，減少電費與碳排。

今年「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」今起開放上網取號、申請，包含補助住宅社區裝設太陽光電、儲能設備、建物玻璃隔熱膜及補助低收入戶汰換節能冰箱冷氣等，一共4種補助方案。 

環保局表示，方案A為補助社區設置創能、儲能及節能設備，每案最高補助100萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%，考量電梯為社區住戶日常最常使用用電設備，今年特別增加補助社區設置電梯變頻馬達，具體協助社區節能。

方案B是補助住宅設置創能及儲能設備，每案最高補助50萬元，補助比例最高可達總建置費用的49%；方案C為補助住宅或社區建物設置建物玻璃隔熱膜，每才最高補助200元，每戶最高補助2萬元，曾於2023年至去年申請並獲補助的電號，今年不得再次申請。  

方案D則是補助低收入戶汰換1級能效家電，每戶（電號）最多可更換1台冰箱及1台冷氣，冰箱最高補助1.5萬元，冷氣最高補助2.5萬元，若購置金額低於補助上限，則依實際購置金額全額補助。環保局提醒，若低受入戶每人已於2023年至去年間申請並獲得補助購置冰箱或冷氣，今年不得再申請同一品項。

環保局表示，為求公平性，今年補助申請流程採取「先線上抽取申請序號再提送文件」方式辦理，意者需先上網（https://powersaving.org.tw/）取得申請序號，再依規定提交相關申請文件。

環保局指出，方案A受理期間為即日起至6月30日或經費用罄，方案B、C、D則受理至5月15日或補助額度用罄；申請文件可透過郵寄或親自送件至台北市環保局氣候變遷管理科。相關資訊及申請表單已公告在環保局網站，民眾可查詢下載，如有疑問可電洽專線（02-27207808）。

台北市的社區在建物頂樓裝設太能陽發電設備。圖／北市環保局提供
台北市的社區在建物頂樓裝設太能陽發電設備。圖／北市環保局提供

低收入戶 太陽光電 環保局

相關新聞

行經台北就適用！北市公布拖吊指引防亂喊價 違者最高罰10萬

雙北及桃園地區連假期間接獲不少道路救援拖吊業者亂開價狀況，動輒就是上萬元起跳。北市長蔣萬安日前下令相關局處做出指引。交通局今公告托吊救援指引，業者需要透明化消費資訊，違者需限期改善，若未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰，該指引適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

不甩油價！好市多限時加油滿額送250元 每公升狂省近7元

近期國際油價受中東局勢影響持續走高，台灣汽油價格本週也大幅調漲1.5元，讓不少開車族直呼加油負擔變重。在油價高檔之際，美式賣場好市多推出會員限定的「加油滿額贈」活動，除了原本就比市價更具優勢的油價外，再加碼回饋商品抵用券，讓會員加油兼採買，在油價上漲時也能享有一點「省錢小確幸」。

身份證有「22、52」免費吃「達美樂蝴蝶酥」！再抽「免費吃披薩1年」

達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，於3月2日至4月6日推出一系列優惠活動。活動期間，達美樂全台門市舉辦期間限定「天選餓人」活動，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿399元，即贈送「蝴蝶酥2塊」。

祖孫同遊只要199 樂齡族帶孫玩麗寶、賞櫻花優惠開跑

麗寶樂園推出「走馬看花遊麗寶」，即日起至4月30日平日限定，年滿60歲以上遊客，購票時出示身分證件可享探索世界199元門票優惠，原價449元；3歲以下幼童同行免費入園，祖孫同遊漫步園區欣賞櫻花盛開美景，陪孫子女搭旋轉木馬、摩天輪等設施，欣賞劇場表演、遊行與特技秀等演出。

賀WBC經典賽好成績 富邦美術館開放1周免費入館

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）預賽擊敗韓國隊，富邦美術館宣布，明天起將開放全館免費參觀，為期至15日，還邀請民眾抽...

歡慶中華隊擊敗南韓 華信航空推「國內全航線85折限時優惠」

第6屆世界棒球經典賽（WBC）今（8日）中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊成功擊敗南韓，華信航空宣布，即刻起至3月9日早上9時59分前，國內全航線85折限時優惠。

