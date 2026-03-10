快訊

行經台北就適用！北市公布拖吊指引防亂喊價 違者最高罰10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬1000元「天價」。記者朱冠諭／翻攝
雙北及桃園地區連假期間接獲不少道路救援拖吊業者亂開價狀況，動輒就是上萬元起跳。北市蔣萬安日前下令相關局處做出指引。交通局今公告托吊救援指引，業者需要透明化消費資訊，違者需限期改善，若未改善得處2萬以上、10萬以下罰鍰，該指引適用登記在台北市或拖吊行為、拖吊途中經過北市的業者。

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，訂定的「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」規範業者作業程序，以三大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP）並明定違法可能涉及的刑法法律責任。

謝霖霆表示，該規範要求業者，在營業場所或網站清楚揭露收費標準，須事前告知服務項目、報價與預估總額，若現場需追加項目必須再次取得同意，未事先說明之費用不得收取。

業者也不得任意加價、不實收費或收取未告知費用，並不得以之作為留置車輛的正當事由；也不得有威脅、恐嚇、辱罵、欺騙或破壞等影響車主、駕駛人或受託人權益之行為。

另外，謝霖霆說，該指引適用包含登記在台北市的拖吊業者、拖吊行為在台北市，以及拖吊途中經過台北市的業者，同時業者須保存錄音或對話紀錄至少6個月，保障業者與消費者各自權益。

交通局提醒，業者若沒有遵守該指引，依消費者保護法及台北市消費者保護自治條例規定，違規業者經通知限期改善，若仍未改善者，得處2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。如果非法強制要求留置車輛及索取高額拖救費用，若涉及詐欺、強制、恐嚇取財或其他刑事罪嫌，警方將即刻偵辦。

交通局說，民眾若遇到道路救援或拖吊需求，請先靜下心來不要慌張，可先洽詢保險公司或信用卡公司合作的拖吊業者協助。在接受拖吊服務前先向廠商詢問清楚相關收費標準。遇到超出約定的收費或遭扣車等不合理情形，可以報警處理。

北市「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。圖／台北市交通局提供
