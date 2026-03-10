快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

油價飆漲！好市多限時推加油滿額送250元折價券 換算每公升狂省近7元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多加油站向來以價格優勢吸引會員，與一般加油站每公升價差約3元左右。圖／台灣好市多
好市多加油站向來以價格優勢吸引會員，與一般加油站每公升價差約3元左右。圖／台灣好市多

近期國際油價受中東局勢影響持續走高，台灣汽油價格本週也大幅調漲1.5元，讓不少開車族直呼加油負擔變重。在油價高檔之際，美式賣場好市多推出會員限定的「加油滿額贈」活動，除了原本就比市價更具優勢的油價外，再加碼回饋商品抵用券，讓會員加油兼採買，在油價上漲時也能享有一點「省錢小確幸」。

活動限時3月10日當天7:00至20:30，會員只要到好市多加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券1張，限當日於同店使用。方便會員「先加油、後消費」，單筆不累贈，各加油站限量5,000張，送完為止。

好市多加油站向來以價格優勢吸引會員。以最新公布的牌價來看，95無鉛汽油為27.5元、98無鉛汽油29.0元，柴油則為26.7元，較一般加油站更便宜。若以1,000元加95無鉛汽油計算，可加約36.4公升；若再搭配滿千贈250元抵用券，相當於實際支出750元就能加到同樣油量，換算每公升約20.6元，等於比市價便宜近7元，超級划算。

目前全台好市多設有3處加油站，分別位於新北市新莊店、桃園市中壢店與台中市北台中店，皆提供自助加油服務，並採用中油油品。加油站營業時間為7:00至23:00，會員只要持會員卡即可自助加油。

目前全台好市多加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。記者黃仲裕／攝影
目前全台好市多加油站共有3個服務據點，分別位於新莊店、中壢店、北台中店。記者黃仲裕／攝影

市價 國際油價 油價

延伸閱讀

中東戰事持續…大陸油價漲幅預料4年來最大 車主急加油

大陸汽柴油價格將再度調漲 95汽油恐升破36元

油價飆漲！ 好市多油價優勢再加碼推加油滿額贈

國際油價狂飆 好市多推加油滿1,000送250吸客

相關新聞

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

中央氣象署上午10時42分針對新北等6縣市發布低溫特報，指出受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(10)日至明(11日)上午新北、桃園有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」探9度

冷！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3782-2026-03-09-21-24-18）指出，昨晚大陸冷氣團已達標，今晨截至上午5時12分台北測站降至13.2度；本島縣市平地最低氣溫則為新北(石門區)的10.4度，各地區平地最低氣溫約在10至14度。

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

天氣很濕冷，但又有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，預估今晚至明晚，位於菲律賓東方的95W可能生成今年第三號颱風鸚鵡，但不影響台灣。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

影／冷氣團發威 合歡山今晨「灑糖霜」雪霰直直落

受大陸冷氣團影響，今氣候濕冷，且隨氣溫「溜滑梯」，合歡山地區路面卡了厚厚冰霜，今晨7時許下起冰霰夾雪，如「灑糖霜」般持續中，民眾開心分享「三月雪」畫面。為確保行車安全，台14甲線武嶺至松雪樓路段，限加掛雪鏈通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。