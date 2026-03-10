油價飆漲！好市多限時推加油滿額送250元折價券 換算每公升狂省近7元

近期國際油價受中東局勢影響持續走高，台灣汽油價格本週也大幅調漲1.5元，讓不少開車族直呼加油負擔變重。在油價高檔之際，美式賣場好市多推出會員限定的「加油滿額贈」活動，除了原本就比市價更具優勢的油價外，再加碼回饋商品抵用券，讓會員加油兼採買，在油價上漲時也能享有一點「省錢小確幸」。

活動限時3月10日當天7:00至20:30，會員只要到好市多加油站單筆加油滿1,000元，即可獲得250元商品抵用券1張，限當日於同店使用。方便會員「先加油、後消費」，單筆不累贈，各加油站限量5,000張，送完為止。

好市多加油站向來以價格優勢吸引會員。以最新公布的牌價來看，95無鉛汽油為27.5元、98無鉛汽油29.0元，柴油則為26.7元，較一般加油站更便宜。若以1,000元加95無鉛汽油計算，可加約36.4公升；若再搭配滿千贈250元抵用券，相當於實際支出750元就能加到同樣油量，換算每公升約20.6元，等於比市價便宜近7元，超級划算。

目前全台好市多設有3處加油站，分別位於新北市新莊店、桃園市中壢店與台中市北台中店，皆提供自助加油服務，並採用中油油品。加油站營業時間為7:00至23:00，會員只要持會員卡即可自助加油。