賀中華隊奪勝！富邦美術館宣布全館免費參觀一周

中華隊在世界棒球舞台上奮力奪勝，為了與全民共享這份榮耀與感動，富邦美術館在社群平台發布「狂賀！中華隊贏了」的慶祝訊息，並宣布自 3月9日至3月15日 推出全館免費參觀的歡慶活動（3月10日休館），邀請民眾一起走進美術館，在藝術的光與色彩中延續這份屬於台灣的感動與愛。

富邦美術館表示，棒球不只是運動，更是一種凝聚國人情感的文化力量；而藝術教育同樣是一種「全民運動」。當中華隊在場上為國家奮戰時，社會各界也以不同方式為這份榮耀喝采。美術館希望透過這次免費開放活動，讓藝術與體育的熱情彼此交織，讓美術館與台灣的心跳一同共振。

適逢富邦集團65週年，同時也是富邦藝術基金會邁入30週年的重要時刻，此次中華隊在經典賽的亮眼表現，也讓富邦集團格外感動。多位效力於富邦悍將、同時代表中華隊出賽的球員，在國際賽場上展現堅毅與實力，成為全台灣的驕傲。富邦美術館特別以「全館免費參觀」的方式，將這份喜悅回饋給社會大眾。

除了免費入館，美術館也同步推出「簽名球抽獎活動」。民眾只要在社群平台分享活動貼文並留言「中華隊勝利」，就有機會獲得富邦悍將中華隊球員簽名球，讓棒球的熱血與榮耀延續到生活之中。

目前館內多檔展覽同時展出，包括與法國瑪格基金會合作的重量級國際展覽 「步入永恆－賈科梅蒂、米羅、卡爾德」，帶領觀眾穿越二十世紀現代藝術的重要篇章；同時還有「富邦典藏展－共鳴：光、愛與色彩的交響」，集結多位國際當代藝術家的代表作品，以及呈現東方現代藝術經典的「富邦典藏展－常玉」。不同世代與文化的藝術家透過作品展現對生命、光與色彩的探索，也象徵人類精神的永恆追尋。

美術館表示，棒球讓全台灣的心再次緊密相連，而藝術則讓這份情感持續延伸。當中華隊的勝利點燃全民熱情，也希望更多人走進美術館，在藝術中看見光、看見色彩，與世界、與彼此、與時間相遇。