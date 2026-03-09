快訊

身份證有「22、52」免費吃「達美樂蝴蝶酥」！再抽「免費吃披薩1年」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂舉辦「天選餓人」活動，符合條件者可免費獲贈「蝴蝶酥」。圖／達美樂提供
達美樂舉辦「天選餓人」活動，符合條件者可免費獲贈「蝴蝶酥」。圖／達美樂提供

達美樂歡慶Yahoo購物中心22週年生日慶，於3月2日至4月6日推出一系列優惠活動。活動期間，達美樂全台門市舉辦期間限定「天選餓人」活動，凡身分證字號中含有「2、2」或「5、2」任一組合，至門市外帶消費滿399元，即贈送「蝴蝶酥2塊」。

另外活動期間至Yahoo購物中心消費就有機會獲得優惠券，憑券可享達美樂外帶大披薩299元（限金鑽夏威夷及日式章魚燒口味），以及「蝴蝶酥3個22元」加購優惠價。消費者進站也可以參加抽獎遊戲，也機會獲得「222 點 OPENPOINT」、「加1元送1.25L大可樂」等獎項。凡於Yahoo購物中心消費，登記可抽月月吃「達美樂一年份巨無霸披薩兌換券」、「購物金5252點」。

「SUBWAY」本季推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」，以墨西哥香料慢燉手撕豬為基底，藉由紅椒粉、小茴香等辛香料，帶出辣而不嗆的層次，6吋145元起、12吋261元起，推薦可搭配白麵包、甜蔥醬、酪梨泥等組合。即日起點購「墨西哥手撕豬潛艇堡」，酪梨泥加料可享半價優惠，優惠價23元。另外3月17日前，還有「全壘堡應援套餐」，為棒球應援加油。

「SUBWAY」推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」。圖／SUBWAY提供
「SUBWAY」推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」。圖／SUBWAY提供

披薩 消費 達美樂

