快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。圖／桃園市清潔隊員權益促進會提供
桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。圖／桃園市清潔隊員權益促進會提供

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

桃園市產業總工會表示，今年2月14日已和桃園市清潔隊員權益促進會共同發布聲明，環管處對此聲明表示，身心調適假與考績無關，聲稱許多隊員請了該假但考績甲等大有人在；另指稱公務人員要表現優，其次是一般正常表現乙等；最後表示考績是由考績委員會評定，員工有問題可以向考績會申訴等。

桃產總認為，環管處對外的回應就是敷衍卸責，不僅忽視並踐踏基層隊員的心聲及辛勞，更企圖以官僚話術來掩蓋蘆竹區隊真實發生的黑箱考績。首先，各區隊員的考績應由各區的隊長親自考核，這次向工會申訴的是蘆竹區隊隊員，環管處不去調查蘆竹區的考績狀況，卻以許多隊員請假考績仍拿甲等為由，企圖混淆視聽。

再者，環管處推託考績是由考績會評定，但全桃園近3000名基層隊員，難道考績會會逐一核對每個人的年度表現嗎？難道考績會不是依據區隊初評的成績而通過？據工會了解，這幾名受害的隊員平時配合度極高，沒請事、病假，更全力配合加班，歷年考績大多皆拿甲等，卻在去年12月請了身心調適假後瞬間變乙等，環管處不去檢討區隊初評的標準，卻把責任推給考績會，完全是在幫區隊卸責。

桃產總指出，面對環管處傲慢、敷衍的態度，桃市產總與清促會將於3月10日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，也請環管處重申「身心調適假」絕不影響桃園市清潔隊員的考績、要求考績會重審蘆竹區隊遭不當打乙等之隊員2025年考績，以及要求環管處正式調查蘆竹區隊是否因隊員請身心調適假而有不利益對待。

桃園 考績 身心調適假

延伸閱讀

托育、歧視、體力成3大難關 桃園推「一區一重點」助婦女重返職場

早餐店老闆也被罵…桃園某私校副校長大聲怒斥學生 校方反咬店家一事

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

桃園農灌溝渠遇強降雨 汙水回灌民宅

相關新聞

疑請身心調適假考績由甲降為乙 桃產總、清促會明桃市府前抗議

今年農曆春節前夕，桃園市蘆竹區清潔中隊有3名隊員，疑似請身心調適假後，2025年考績慘遭打為乙等，讓考績獎金短少2萬元。桃園市產業總工會、桃園市清潔隊員權益促進會今指出，將於明日上午集結桃園市府門口，要求環管處出面說明，重審蘆竹黑箱考績。

祖孫同遊只要199 樂齡族帶孫玩麗寶、賞櫻花優惠開跑

麗寶樂園推出「走馬看花遊麗寶」，即日起至4月30日平日限定，年滿60歲以上遊客，購票時出示身分證件可享探索世界199元門票優惠，原價449元；3歲以下幼童同行免費入園，祖孫同遊漫步園區欣賞櫻花盛開美景，陪孫子女搭旋轉木馬、摩天輪等設施，欣賞劇場表演、遊行與特技秀等演出。

賀WBC經典賽好成績 富邦美術館開放1周免費入館

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）預賽擊敗韓國隊，富邦美術館宣布，明天起將開放全館免費參觀，為期至15日，還邀請民眾抽...

歡慶中華隊擊敗南韓 華信航空推「國內全航線85折限時優惠」

第6屆世界棒球經典賽（WBC）今（8日）中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊成功擊敗南韓，華信航空宣布，即刻起至3月9日早上9時59分前，國內全航線85折限時優惠。

贏韓國了！麥當勞、肯德基「明星商品買1送1」 必勝客、達美樂加碼送

全台一起Team Taiwan！隨著WBC世界棒球經典賽中韓大戰結果出爐，各大餐飲品牌紛紛推出慶祝優惠，力挺每位台灣選手與應援球迷。麥當勞於3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買1送1」優惠，活動期間至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）買1送1兌換券」1張，每店限量250元，每人限購1份（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。

中華隊抗韓成功！虎航宣布4航線限時15％折扣優惠 今下午3時開搶

第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊取得2勝，台灣虎航今即刻宣布，4航線加碼15％折扣優惠，下午3時限時搶購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。