祖孫同遊只要199 樂齡族帶孫玩麗寶、賞櫻花優惠開跑
麗寶樂園推出「走馬看花遊麗寶」，即日起至4月30日平日限定，年滿60歲以上遊客，購票時出示身分證件可享探索世界199元門票優惠，原價449元；3歲以下幼童同行免費入園，祖孫同遊漫步園區欣賞櫻花盛開美景，陪孫子女搭旋轉木馬、摩天輪等設施，欣賞劇場表演、遊行與特技秀等演出。
麗寶樂園表示，平日到樂園遊玩節奏相對輕鬆，也成為不少家庭安排帶孩子或孫子外出走走的好時機。「走馬看花遊麗寶」主打悠閒遊園體驗，不必急著挑戰刺激設施，也能輕鬆感受樂園樂趣。
除了設施體驗，室內劇場推出結合魔術的甜蜜歌舞劇「糖果王的幸福之旅」，打造夢幻糖果世界；戶外有色彩繽紛的「糖果嘉年華遊行」，花車與舞者沿途與遊客互動，氣氛熱鬧歡樂；「歡樂奇技秀」有高難度雜耍與特技演出。
