聽新聞
0:00 / 0:00
歡慶中華隊擊敗南韓 華信航空推「國內全航線85折限時優惠」
第6屆世界棒球經典賽（WBC）今（8日）中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊成功擊敗南韓，華信航空宣布，即刻起至3月9日早上9時59分前，國內全航線85折限時優惠。
WBC 世界棒球經典賽今日上演焦點台韓大戰，中華隊展現驚人韌性與團隊戰力成功擊敗韓國，全台球迷熱血沸騰。
華信航空為慶祝中華英雄奪下關鍵勝利，宣布推出國內全航線85折限時優惠，即刻起至3月9日9時59分前，旅客只要透過華信航空APP購票並輸入折扣碼 「WBC308」 即可享優惠，邀請全台球迷一起慶祝勝利的喜悅。
華信航空董事長陳大鈞表示，棒球是台灣最具凝聚力的運動，今天中華隊擊敗強敵韓國，再次展現台灣棒球的實力與韌性，也讓全台球迷深受感動、全台灣團結一心。華信航空很榮幸能以實際行動與球迷一同分享這場振奮人心的勝利。
華信航空總經理莊明哲指出，中華隊在場上的拚勁感動每一位國人，為回饋廣大球迷熱血吶喊的辛勞，華信航空特別在賽後推出國內航線85折限定優惠，無論是前往花東漫遊或是離島度假，華信航空邀請大家帶著勝利的好心情，跟著中華隊的氣勢一起起飛。
華信航空宣布，即刻起至2026年3月9日9時59分前，只要在華信航空APP購票並輸入折扣碼「WBC308」，就享國內全航線85優惠，旅遊期間自3月15日起至2026年6月30日止，數量有限、用完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。