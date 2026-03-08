贏韓國了！麥當勞、肯德基「明星商品買1送1」 必勝客、達美樂加碼送

全台一起Team Taiwan！隨著WBC世界棒球經典賽中韓大戰結果出爐，各大餐飲品牌紛紛推出慶祝優惠，力挺每位台灣選手與應援球迷。麥當勞於3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買1送1」優惠，活動期間至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）買1送1兌換券」1張，每店限量250份，每人限購1份（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。

肯德基自3月10日至3月23日期間，推出「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻-超極酥x6」方案，原價720元，優惠價333元。3月10日起，「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」現享買1送1，原價318元，優惠價159元；「奇巧可可流心三重奏蛋撻」同享買1送1，原價110元，優惠價55元。

「必勝客」自即日起到3月10日，「外帶買大送大送嫩雞球」，現省634元；3月10日前，「買鱈魚塊4塊送小份薯金幣」，原價118元，優惠價79元。以「骰到6」應援台灣的「達美樂」，自即日起至3月19日止，全台門市推出「外帶大披薩買1送1再送大可樂」。

必勝客推出「外帶買大送大送嫩雞球」慶祝方案。圖／必勝客提供