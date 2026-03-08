快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

贏韓國了！麥當勞、肯德基「明星商品買1送1」 必勝客、達美樂加碼送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞推出「麥脆鷄腿（1塊）買1送1」優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「麥脆鷄腿（1塊）買1送1」優惠。圖／麥當勞提供

全台一起Team Taiwan！隨著WBC世界棒球經典賽中韓大戰結果出爐，各大餐飲品牌紛紛推出慶祝優惠，力挺每位台灣選手與應援球迷。麥當勞於3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買1送1」優惠，活動期間至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）買1送1兌換券」1張，每店限量250份，每人限購1份（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。

肯德基自3月10日至3月23日期間，推出「咔啦脆雞x6＋原味蛋撻-超極酥x6」方案，原價720元，優惠價333元。3月10日起，「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」現享買1送1，原價318元，優惠價159元；「奇巧可可流心三重奏蛋撻」同享買1送1，原價110元，優惠價55元。

必勝客」自即日起到3月10日，「外帶買大送大送嫩雞球」，現省634元；3月10日前，「買鱈魚塊4塊送小份薯金幣」，原價118元，優惠價79元。以「骰到6」應援台灣的「達美樂」，自即日起至3月19日止，全台門市推出「外帶大披薩買1送1再送大可樂」。

必勝客推出「外帶買大送大送嫩雞球」慶祝方案。圖／必勝客提供
必勝客推出「外帶買大送大送嫩雞球」慶祝方案。圖／必勝客提供

肯德基推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1優惠。圖／肯德基提供
肯德基推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」買1送1優惠。圖／肯德基提供

必勝客 韓國 肯德基

延伸閱讀

整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

世棒經典賽 全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發

麥當勞祭戰勝套餐 達美樂推吃爆四強

相關新聞

中華隊抗韓成功！虎航宣布4航線限時15％折扣優惠 今下午3時開搶

第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊取得2勝，台灣虎航今即刻宣布，4航線加碼15％折扣優惠，下午3時限時搶購。

贏韓國了！麥當勞、肯德基「明星商品買1送1」 必勝客、達美樂加碼送

全台一起Team Taiwan！隨著WBC世界棒球經典賽中韓大戰結果出爐，各大餐飲品牌紛紛推出慶祝優惠，力挺每位台灣選手與應援球迷。麥當勞於3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買1送1」優惠，活動期間至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）買1送1兌換券」1張，每店限量250元，每人限購1份（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。

歡慶中華隊擊敗南韓 華信航空推「國內全航線85折限時優惠」

第6屆世界棒球經典賽（WBC）今（8日）中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊成功擊敗南韓，華信航空宣布，即刻起至3月9日早上9時59分前，國內全航線85折限時優惠。

身份證有「523」燒肉85折！海底撈慶生享「全桌免單」、送3200吃鍋金

連鎖火鍋「海底撈」慶祝32週年生日，自即日起推出一系列慶祝活動。即日起至4月30日期間，平日來店消費達指定門檻，並加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，有機會獲得3200元吃鍋金、320元吃鍋金、撈派巴沙魚片等不同贈禮，人人有獎。即日起至3月31日期間，凡當月壽星到店消費滿1,500元並出示身份證件，就能兌換「新版生日禮包」，內含壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，並提供DIY貼紙。凡配戴壽星專屬胸章，即可獲得大家的祝福，生日感拉滿，每日每店限量32份。

整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

世界棒球經典賽（WBC）中華隊以14：0完封捷克，提前7局結束奪本屆首勝，讓全台球迷的棒球魂瞬間沸騰。4大超商紛紛祭出限時優惠與球迷同慶，同時繼續為中華隊明天（3月8日）迎戰南韓集氣應援。

歡慶中華隊首勝！台灣虎航指定航線快閃促銷 下午3時開賣

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）第3場對捷克隊，打完7局就以14：0提前結束比賽。台灣虎航今天下午宣布，恭喜中華隊奪下首勝，「Team Tiger 挺 Taiwan」，輸入折扣代碼，指定航線10%，自今天下午3時起銷售至明天上午11時，「限時優惠快閃，我們陪你一起嗨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。