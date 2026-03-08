聽新聞
中華隊抗韓成功！虎航宣布4航線限時15％折扣優惠 今下午3時開搶
第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。為歡慶中華隊取得2勝，台灣虎航今即刻宣布，4航線加碼15％折扣優惠，下午3時限時搶購。
沒有退路一戰，中華隊今天前3度領先靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。
世界經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓，台灣虎航也即刻宣布，恭喜中華隊2勝到手，為歡應應援成功，即日起至6月30日，台北 / 高雄 - 東京成田、台北 - 東京羽田、台北 - 釜山、高雄 - 金浦等4航線，加碼15％折扣優惠。
虎航指出，民眾只要在今年3月8日15:00至23:59限時活動期間，購買即日起至今年6月30日前限定來回航班，輸入折扣代碼「WBCWIN2」，即可享有15％折扣優惠，限時搶購請至網站查詢（ https://www.tigerairtw.com/）。
