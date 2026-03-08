中華隊抗韓成功！虎航宣布4航線限時15％折扣優惠 今下午3時開搶

全台一起Team Taiwan！隨著WBC世界棒球經典賽中韓大戰結果出爐，各大餐飲品牌紛紛推出慶祝優惠，力挺每位台灣選手與應援球迷。麥當勞於3月9日11:00至23:59推出「麥脆鷄腿買1送1」優惠，活動期間至全台麥當勞餐廳指定櫃檯，向餐廳服務員說出通關密語「一起Team Taiwan」，即可獲得「麥脆鷄腿（1塊）買1送1兌換券」1張，每店限量250元，每人限購1份（限同口味，兩塊原味或兩塊辣味；部位恕不指定、更換）。

2026-03-08 14:50