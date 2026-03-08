身份證有「523」燒肉85折！海底撈慶生享「全桌免單」、送3200吃鍋金

連鎖火鍋「海底撈」慶祝32週年生日，自即日起推出一系列慶祝活動。即日起至4月30日期間，平日來店消費達指定門檻，並加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，有機會獲得3200元吃鍋金、320元吃鍋金、撈派巴沙魚片等不同贈禮，人人有獎。即日起至3月31日期間，凡當月壽星到店消費滿1,500元並出示身份證件，就能兌換「新版生日禮包」，內含壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，並提供DIY貼紙。凡配戴壽星專屬胸章，即可獲得大家的祝福，生日感拉滿，每日每店限量32份。

在3月20日當天，現場於00:00、12:00將舉行抽獎活動，各抽出3組幸運撈粉，可享「全桌免單」優惠。當日晚上20:00也將進入Birthday Party time，將邀請在場的撈粉們一起唱生日歌、分享美味蛋糕，還有全場大合照，讓粉絲們陪伴海底撈一起慶生。

主打燒肉套餐與自助吧的「森森燒肉」，推出玩樂祭活動，4月30日前，前憑身分證/健保卡等證件，號碼對中「5、2、3」任2碼，享全桌9折，對中任3碼享全桌85折。（不需連號，須提前一日訂位並告知參與活動，當日出示實體證件即享優惠）。另外點選指定套餐，即可參加「森森一番賞」抽獎活動，有機會獲得S賞「一年份森森燒肉（共12張套餐券）」、A賞「當次用餐免單」、B賞「精選餐券」等不同獎項，張張有獎。

此外，森森燒肉也推出全新「舒肥熟成豚肉套餐」，新品優惠價1,580元，針對甜點也推出「莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬塔、草莓烤布蕾」等限定品項，另外還有「A5日本和牛霜雨」加購優惠，原價818元，加購享5折優惠。

隸屬同集團的「鉄鮮森」與「燒肉Queen」，同樣推出身份證對對碰活動，凡號碼對中「5、2、3」任1碼享9折，對中2碼以上享85折。另外「鉄鮮森」推出「燒肉套餐＋樂享吧」方案，每人290元起；燒肉Queen推出「特選綜合雙人套餐＋自助吧」，每套799元。同時單點「自助吧」原價388元，限時享優惠價199元。

海底撈針對壽星，推出「新版生日禮包」。圖／海底撈提供

森森燒肉針對甜點，推出莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙等多款草莓系列甜點。圖／森森燒肉提供