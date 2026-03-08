快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

吃很多豆類還是餓？蔬食飲食不是白飯配青菜！這樣吃讓植物性蛋白更完整

聽新聞
0:00 / 0:00

身份證有「523」燒肉85折！海底撈慶生享「全桌免單」、送3200吃鍋金

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
森森燒肉推出身份證對對碰活動。圖／森森燒肉提供
森森燒肉推出身份證對對碰活動。圖／森森燒肉提供

連鎖火鍋「海底撈」慶祝32週年生日，自即日起推出一系列慶祝活動。即日起至4月30日期間，平日來店消費達指定門檻，並加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，有機會獲得3200元吃鍋金、320元吃鍋金、撈派巴沙魚片等不同贈禮，人人有獎。即日起至3月31日期間，凡當月壽星到店消費滿1,500元並出示身份證件，就能兌換「新版生日禮包」，內含壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，並提供DIY貼紙。凡配戴壽星專屬胸章，即可獲得大家的祝福，生日感拉滿，每日每店限量32份。

在3月20日當天，現場於00:00、12:00將舉行抽獎活動，各抽出3組幸運撈粉，可享「全桌免單」優惠。當日晚上20:00也將進入Birthday Party time，將邀請在場的撈粉們一起唱生日歌、分享美味蛋糕，還有全場大合照，讓粉絲們陪伴海底撈一起慶生。

主打燒肉套餐與自助吧的「森森燒肉」，推出玩樂祭活動，4月30日前，前憑身分證/健保卡等證件，號碼對中「5、2、3」任2碼，享全桌9折，對中任3碼享全桌85折。（不需連號，須提前一日訂位並告知參與活動，當日出示實體證件即享優惠）。另外點選指定套餐，即可參加「森森一番賞」抽獎活動，有機會獲得S賞「一年份森森燒肉（共12張套餐券）」、A賞「當次用餐免單」、B賞「精選餐券」等不同獎項，張張有獎。

此外，森森燒肉也推出全新「舒肥熟成豚肉套餐」，新品優惠價1,580元，針對甜點也推出「莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙、草莓奶酪、草莓檸檬塔、草莓烤布蕾」等限定品項，另外還有「A5日本和牛霜雨」加購優惠，原價818元，加購享5折優惠。

隸屬同集團的「鉄鮮森」與「燒肉Queen」，同樣推出身份證對對碰活動，凡號碼對中「5、2、3」任1碼享9折，對中2碼以上享85折。另外「鉄鮮森」推出「燒肉套餐＋樂享吧」方案，每人290元起；燒肉Queen推出「特選綜合雙人套餐＋自助吧」，每套799元。同時單點「自助吧」原價388元，限時享優惠價199元。

海底撈針對壽星，推出「新版生日禮包」。圖／海底撈提供
海底撈針對壽星，推出「新版生日禮包」。圖／海底撈提供

森森燒肉針對甜點，推出莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙等多款草莓系列甜點。圖／森森燒肉提供
森森燒肉針對甜點，推出莓果焦糖閃電泡芙、草莓瑪德蓮、草莓泡芙等多款草莓系列甜點。圖／森森燒肉提供

海底撈慶祝32週年，推出一系列慶祝優惠方案。圖／海底撈提供
海底撈慶祝32週年，推出一系列慶祝優惠方案。圖／海底撈提供

草莓 套餐 燒肉

延伸閱讀

整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

相關新聞

身份證有「523」燒肉85折！海底撈慶生享「全桌免單」、送3200吃鍋金

連鎖火鍋「海底撈」慶祝32週年生日，自即日起推出一系列慶祝活動。即日起至4月30日期間，平日來店消費達指定門檻，並加入LINE會員，就能參加轉盤抽獎，有機會獲得3200元吃鍋金、320元吃鍋金、撈派巴沙魚片等不同贈禮，人人有獎。即日起至3月31日期間，凡當月壽星到店消費滿1,500元並出示身份證件，就能兌換「新版生日禮包」，內含壽星專屬大胸章、生日大卡片與豐富零食，並提供DIY貼紙。凡配戴壽星專屬胸章，即可獲得大家的祝福，生日感拉滿，每日每店限量32份。

整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

世界棒球經典賽（WBC）中華隊以14：0完封捷克，提前7局結束奪本屆首勝，讓全台球迷的棒球魂瞬間沸騰。4大超商紛紛祭出限時優惠與球迷同慶，同時繼續為中華隊明天（3月8日）迎戰南韓集氣應援。

歡慶中華隊首勝！台灣虎航指定航線快閃促銷 下午3時開賣

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）第3場對捷克隊，打完7局就以14：0提前結束比賽。台灣虎航今天下午宣布，恭喜中華隊奪下首勝，「Team Tiger 挺 Taiwan」，輸入折扣代碼，指定航線10%，自今天下午3時起銷售至明天上午11時，「限時優惠快閃，我們陪你一起嗨」。

為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天（3月7日）迎戰捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。慶祝中華隊首轟滿貫砲，7-ELEVEN、全家便利商店都祭出限時優惠與球迷同樂。

全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

隨著2026年WBC世界棒球經典賽開打，全台掀起應援狂潮。全國電子3月6日至3月15日推出「3月女王節」限時活動，全館指定家電祭出最低38折起優惠，更橫跨空調、冰箱、洗衣機、電視影音、廚衛及數位3C全品類，結合「1元放大術」等滿額超值加購方案，讓消費者無痛升級居家配備，打造完美的應援基地。

全台6家Texas Roadhouse挺經典賽 全天候指定飲品第二杯半價優惠

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）到來，全台棒球迷的熱血也隨之沸騰。知名美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布首度攜手「可口可樂」，即日起至3月18日止，將旗下6間餐廳全面變身為「這場我挺」主題應援據點 。不僅要讓消費者在觀賽之餘，品嚐經典道地的美式料理，更要透過一系列互動活動與沁涼飲品，帶領全民零時差感受國際賽事的沸騰氣氛 。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。