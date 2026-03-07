整理包／賀中華隊14：0完封捷克首勝入袋！「4大超商限時優惠」一次看

世界棒球經典賽（WBC）中華隊以14：0完封捷克，提前7局結束奪本屆首勝，讓全台球迷的棒球魂瞬間沸騰。4大超商紛紛祭出限時優惠與球迷同慶，同時繼續為中華隊明天（3月8日）迎戰南韓集氣應援。

●7-ELEVEN

慶祝中華隊旗開得勝，7-ELEVEN將於3月8日至3月9日推出CITY PRIMA精品大杯拿鐵買2送2、CITY TEA黃金蕎麥茶買2送2、農心辛拉麵（包，泰式酸辣味／香辣雞肉風味）買2送2、舒跑S補給飲料 590ml買2送2、康貝特200P EX能量飲料225ml買2送2、Energy Time機能凍飲買2送2。

另外還有Airwaves 超涼薄荷錠—酷涼薄荷罐買2送1，思樂冰特大杯／雪淋霜／酷聖石（全口味）同品項買1送1。

全家便利商店APP「隨買跨店取」3月7日下午3點起至3月8日推出「丹麥菠蘿可頌​」買1送1，數量有限售完為止，限購組數與兌換日期請見APP購買頁面說明。

即刻起至3月10日開啟「全家」APP點選「優惠趣」，輸入優惠碼【勝場喝拿鐵】可領限量Let’s Café大杯單品拿鐵買2送1優惠券；輸入優惠碼【勝場喝美式】可領Let’s Café大杯單品美式買2送2優惠券。上述優惠券數量有限，領完為止，兌換期限至2026年3月17日。

為與全民同慶勝利時刻，萊爾富即日起至3月31日推出應援甜點組合優惠，微笑的樹任選一件年輪蛋糕或蜂蜜蛋糕系列，搭配牧選草鮮乳組合價280元。

同時，萊爾富即日起至3月8日加碼推出「一起挺到底」開轟優惠：Red Bull 355ml系列（紅牛能量飲料／紅牛無糖能量飲料）買2送1；雷神草莓牛奶巧克力餅乾、巧菲斯草莓蛋糕風味、北海道厚片吐司、雙響泡（府城擔仔湯麵、鹽味豚骨湯麵）可享同商品買1送1。即日起至3月20日指定果昔（莓完沒了、蘋果藍莓、鳳梨芭樂、綠的拿鐵、檸芭檸檸）2杯99元

萊爾富即日起至3月31日同步推出「買指定商品抽好禮」活動，至全台門市購買乖乖、雙響泡、可樂果全系列品項或「臺灣尚勇爆米花棒球棍」等應援商品，即可立即出券送好禮，最高有機會抽中愛爾達電視30天觀看序號，還有茶葉蛋、泡麵零食免費兌換券以及超過40項商品折扣券。

●OKmart

OKmart推出「應援好咖」加碼優惠活動，3月7日限時一天OKmall雲端商城推出大杯極淬莊園美式／拿鐵（限同品項）買2送2再贈555點超值優惠。OKmart也於全台門市推出應援活動，購買OKCAFE現煮飲品大杯或特大杯任3杯，即可獲得限量 「挺台灣貼紙」一張，數量有限，送完為止。

即日起至4月1日OKmart推出超值加購活動，凡購買一度贊泡麵（蒜味豚骨麵／番茄牛肉麵／剝皮辣椒雞肉麵），即可享1元加購可口可樂迷你罐200ml一罐，打造球迷觀賽補給的經典組合。

此外，OKmart即日起至4月1日指定雙響泡系列商品（火山岩燒豚骨湯麵／沙茶鍋燒湯麵／日式雞白湯麵／爆香牛肉湯麵／府城擔仔湯麵）祭出任選2件62元優惠；3月31日前購買雙響泡系列商品並完成登錄，還有機會抽中萬元旅遊金及多項相關好禮，為球迷加碼應援驚喜。

●附註：詳細活動內容以各門市、APP、官方社群公告為準。

