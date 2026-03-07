聽新聞
為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天（3月7日）迎戰捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。慶祝中華隊首轟滿貫砲，7-ELEVEN、全家便利商店都祭出限時優惠與球迷同樂。
7-ELEVEN將於3月8日至3月9日限時兩天推出「康貝特200P EX能量飲料225ml」買2送2，慶祝中華隊首轟大滿貫，並為TEAM TAIWAN 加油。商品數量以各門市實際可販售數量為準，本活動不得與其他優惠活動併用。
全家便利商店APP「隨買跨店取」將於3月7日下午3點起至3月8日限量推出「丹麥菠蘿可頌」買1送1，數量有限售完為止，限購組數與兌換日期請見APP購買頁面說明。
●附註：詳細活動內容以各門市、APP公告為準。
