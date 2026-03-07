為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）到來，全台棒球迷的熱血也隨之沸騰。知名美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布首度攜手「可口可樂」，即日起至3月18日止，將旗下6間餐廳全面變身為「這場我挺」主題應援據點 。不僅要讓消費者在觀賽之餘，品嚐經典道地的美式料理，更要透過一系列互動活動與沁涼飲品，帶領全民零時差感受國際賽事的沸騰氣氛 。

2026-03-06 17:06