快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於3月8日至3月9日限時兩天推出「康貝特200P EX能量飲料」買2送2，慶祝中華隊首轟大滿貫。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於3月8日至3月9日限時兩天推出「康貝特200P EX能量飲料」買2送2，慶祝中華隊首轟大滿貫。圖／7-ELEVEN提供

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天（3月7日）迎戰捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。慶祝中華隊首轟滿貫砲，7-ELEVEN、全家便利商店都祭出限時優惠與球迷同樂。

7-ELEVEN將於3月8日至3月9日限時兩天推出「康貝特200P EX能量飲料225ml」買2送2，慶祝中華隊首轟大滿貫，並為TEAM TAIWAN 加油。商品數量以各門市實際可販售數量為準，本活動不得與其他優惠活動併用。

全家便利商店APP「隨買跨店取」將於3月7日下午3點起至3月8日限量推出「丹麥菠蘿可頌​」買1送1，數量有限售完為止，限購組數與兌換日期請見APP購買頁面說明。

●附註：詳細活動內容以各門市、APP公告為準。

為中華隊滿貫砲喝采，全家便利商店APP「隨買跨店取」將於3月7日下午3點起至3月8日限量推出「丹麥菠蘿可頌​」買1送1，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供
為中華隊滿貫砲喝采，全家便利商店APP「隨買跨店取」將於3月7日下午3點起至3月8日限量推出「丹麥菠蘿可頌​」買1送1，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供

中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／「豆豆龍」排費仔打DH果真有效！費爾柴德滿貫砲 中華隊首支長打

四大超商推零食咖啡優惠 陪伴WBC球迷熱血挺台

謝謝中華隊奮戰到底！7-ELEVEN推「限時2天優惠」號召球迷集氣應援

WBC熱血開賽！85℃邀全台應援 5日起APP送萬張大杯飲品買1送1券

相關新聞

為中華隊滿貫砲喝采！7-ELEVEN、全家便利商店推「指定商品限時優惠」

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天（3月7日）迎戰捷克隊，首局2分入袋，第2局靠1安打、2保送堆成滿壘，費爾柴德咬中83.2哩變速球，一棒送向左外野全壘打牆外，引爆東京巨蛋氣氛。慶祝中華隊首轟滿貫砲，7-ELEVEN、全家便利商店都祭出限時優惠與球迷同樂。

歡慶中華隊首勝 台灣虎航指定航線快閃促銷 下午3時開賣

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）第3場對捷克隊，打完7局就以14：0提前結束比賽。台灣虎航今天下午宣布，恭喜中華隊奪下首勝，「Team Tiger 挺 Taiwan」，輸入折扣代碼，指定航線10%，自今天下午3時起銷售至明天上午11時，「限時優惠快閃，我們陪你一起嗨」。

全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

隨著2026年WBC世界棒球經典賽開打，全台掀起應援狂潮。全國電子3月6日至3月15日推出「3月女王節」限時活動，全館指定家電祭出最低38折起優惠，更橫跨空調、冰箱、洗衣機、電視影音、廚衛及數位3C全品類，結合「1元放大術」等滿額超值加購方案，讓消費者無痛升級居家配備，打造完美的應援基地。

全台6家Texas Roadhouse挺經典賽 全天候指定飲品第二杯半價優惠

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）到來，全台棒球迷的熱血也隨之沸騰。知名美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布首度攜手「可口可樂」，即日起至3月18日止，將旗下6間餐廳全面變身為「這場我挺」主題應援據點 。不僅要讓消費者在觀賽之餘，品嚐經典道地的美式料理，更要透過一系列互動活動與沁涼飲品，帶領全民零時差感受國際賽事的沸騰氣氛 。

經典賽觀賽省錢整理包！月付199元追全場賽事 Hami、愛爾達方案一次看

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，賽程一路延續至3月下旬冠軍戰。中華電信旗下MOD與Hami Video將同步轉播預賽至決賽共47場正式賽事，並包含3月2日、3月3日中華隊在宮崎

唱歌送大麥克！麥當勞「無敵大麥克」回歸 中華棒球隊「得1分折5元」

麥當勞「無敵大麥克」及「香鷄大麥克」自3月4日至3月31日即將限期回歸。同時，睽違27年，「動力火車」將再度為麥當勞獻唱，用音樂串連世代記憶。因應棒球熱潮，麥當勞更限時推出以大麥克家族打造的「戰勝套餐」，還有麥當勞APP推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，一起為台灣加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。