全台應援WBC經典賽！全國電子「女王節」熱血開跑 指定家電38折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子限時推出「空調女王專案」，主打專業場勘與早鳥安裝服務，完成場勘即贈500點會員點數與500元折價券。圖／全國電子提供
隨著2026年WBC世界棒球經典賽開打，全台掀起應援狂潮。全國電子3月6日至3月15日推出「3月女王節」限時活動，全館指定家電祭出最低38折起優惠，更橫跨空調、冰箱、洗衣機、電視影音、廚衛及數位3C全品類，結合「1元放大術」等滿額超值加購方案，讓消費者無痛升級居家配備，打造完美的應援基地。

全國電子3月6日至3月15日女王節活動期間，全館指定家電最低38折起，搭配強檔「滿額享1元放大術」，消費達2萬元、5萬元、10萬元等3個級距，只需加價1元，即可將BRITA濾水器、精緻烤箱、質感鍋具組等熱門精品家電帶回家。購買指定洗衣機或冰箱享9折優惠，還有機會抽中「東京雙人來回機票」或「日本沖繩來回機票」。

面對即將到來的夏季高溫，全國電子主打「專業場勘＋專業安裝」，推出「空調女王專案」，即日起至3月31日至門市預約空調場勘（酌收500元場勘費），完成場勘後即可獲得500點會員點數及500元空調折價券；若於4月8日前完成場勘、購買單品滿3萬元，且於4月8日前完成安裝者，再加碼送500點會員點數（限額500名）。女王節活動期間購買空調再享9折優惠。

為延續空調使用效能，全國電子同步推出分離式室內機清洗每台1,899元、加購室外機清洗每台500元的專業保養方案，透過標準化拆洗流程，去除灰塵與黴菌，提升冷房效率與室內空氣品質。

為打造如臨現場的應援體驗，全國電子特別推出「挺中華萬倍送」活動，即日起至3月18日購買指定75吋（含）以上電視，可參與LINE天天轉盤活動，最高領取3,000元滿額折價序號。頂級影音設備需要更長久的呵護，全國電子在活動期間強化服務保障，電視延長保固最高享5年保障，加購價1,300元起，讓精彩賽事觀賞無後顧之憂。

全國電子還將賽事表現直接轉化為會員福利，即日起至3月18日凡購買65吋（含）以上電視並成功加購延長保固的消費者，只要中華隊在場上每開轟一支全壘打，全國電子就抽出一萬點會員點數；若中華隊成功奪勝，每場更將加碼抽出兩萬點大紅包，以實際行動號召全民集氣為中華隊加油。

針對居家安全，全國電子呼籲消費者檢視家中老舊廚衛設備。3月份推出「廚衛專家」專屬方案，購買熱水器、油煙機、瓦斯爐、洗碗機等單筆滿額最高享8%現金回饋，滿萬元再抽伊萊克斯微波爐。

此外，即日起至3月18日推出「骰出MVP」活動，消費者只需綁定全國電子官方LINE帳號，天天可抽1,000元折價券，凡購買洗衣機滿25,000元或廚房三機滿15,000元即可抵用。

除了大型家電升級，全國電子同步推出女王節小家電專屬優惠，指定機型最高送3,388元現金，單筆滿2,000元贈康生按摩頸枕、滿5,000元贈電子血壓計，消費滿5,000元還可抽Dyson造型器。同時推出小家電延長保固方案，最高延長至5年，加購價270元起，為日常高頻使用電器提供長期保障。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

全國電子呼籲汰換老舊熱水器以確保居家安全，3月份購買指定廚衛家電最高享8%回饋。圖／全國電子提供
全國電子「3月女王節」3月6日至3月15日登場，祭出指定家電最低38折起優惠，並結合WBC經典賽熱潮推出「挺中華送萬點」活動。圖／全國電子提供
為了讓球迷如臨現場應援Team Taiwan，全國電子即日起至3月18日針對75吋以上電視推出天天抽3,000元折價券；針對購買65吋（含）以上電視並加購延長保固的消費者，中華隊每開轟一支全壘打就抽一萬點會員點數，若成功奪勝每場更將加碼抽出兩萬點大紅包。圖／全國電子提供
全國電子3月6日至3月15日推出「3月女王節」限時活動，活動期間購買指定小家電最高送3,388元現金，滿額再抽Dyson造型器。圖／全國電子提供
