全台6家Texas Roadhouse挺經典賽 全天候指定飲品第二杯半價優惠

隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）到來，全台棒球迷的熱血也隨之沸騰。知名美式餐飲品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布首度攜手「可口可樂」，即日起至3月18日止，將旗下6間餐廳全面變身為「這場我挺」主題應援據點 。不僅要讓消費者在觀賽之餘，品嚐經典道地的美式料理，更要透過一系列互動活動與沁涼飲品，帶領全民零時差感受國際賽事的沸騰氣氛 。

為全力支持中華隊爭取榮耀，Texas Roadhouse 即日起至3月8日中華隊出賽期間，特別祭出全天候飲品優惠，包含指定生啤酒、瑪格麗特及精選葡萄酒，均享有「第二杯半價」好康，邀請球迷一同舉杯同慶 。同時推出賽事預測抽獎活動，凡於指定時間內預測比分奇偶數，即有機會抽中可口可樂周邊商品及包括酥炸魷魚圈、德州風味炸雞等多款Texas Roadhouse人氣餐點兌換券。

針對「台日、台韓」兩場備受矚目的關鍵賽事，品牌更邀請現役啦啦隊女孩小獅與穎兒，分別進駐台中及台北復興店，與店內球迷近距離擊掌同歡 。現場每位觀賽民眾都能獲得專屬應援拍拍扇，營造出如同親臨賽場般的震撼效果 。

除了實體應援，品牌也將熱潮延伸至線上 。活動期間凡到店用餐參與比分預測，精準猜中比分奇偶數的幸運兒，將有機會獲得可口可樂相關周邊商品，或兌換酥炸魷魚圈、德州風味炸雞等熱門人氣點心 。

此外，官方臉書也同步發起「應援 Pose 拍照挑戰」，消費者只需與親友拍下創意加油姿勢並完成標記分享，就有機會免費大啖價值超過千元的12oz.肋眼牛排，讓這個棒球三月不僅充滿激昂熱力，更有令人垂涎的火烤美味相伴 。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

到Texas Roadhouse為中華隊應援，有機會抽中德州風味炸雞等多款人氣餐點。圖／開展餐飲集團提供