環團批台中港填海造陸加速白海豚滅絕 促停工補做環評

全球僅剩47隻台灣白海豚，監督施政聯盟、媽祖魚保育聯盟、立委陳昭姿今開記者會，指白海豚棲息環境正遭受台中港新填方區、台電五接和中油二接四期擴建的威脅，其中，台中港新建填方區海堤工程的南填方區規避環評，累計填築10公頃、放置18座沉箱破壞海洋生態及海床，加速白海豚滅絕。環團在記者會上要求立即停工，撤銷免環評的不當判定，補辦二階環評。

陳昭姿說，台中港進行中的南填方區填海造陸工程毀損白海豚熱區65公頃，大開台灣生態保育的倒車。她指，交通部、港務公司自行認定填海造陸範圍位於防波堤內，所以免經環評，衛星地圖來看，南填方區附近根本沒有防波堤，是開放水域，而當時的環保署（現為環境部）就像只是負責蓋章，就判定放行。

監督施政聯盟執行長許心欣也說，此區為政府公告的白海豚重要棲息環境，是第一級環境敏感地區，2022年環保署竟讓交通部和港務公司自行認定南填方區係「位於既有防波堤內」，因此依法免環評。她質疑，高雄港填方區工程計畫要進入二階環評，台中港南填方區填海造陸依法也該二階環評，況且還涉及破壞白海豚棲地，竟然連環評都不用。

台灣媽祖魚保育聯盟常務理事郭佳雯秀出影像說，台中港海域是白海豚目擊率相當高的水域，常見育幼群覓食及休息，影像中白海豚在防濁幕內外來回活動，被迫穿越人工障礙，在狹窄水域內游動，本來就被壓縮的棲地中，再被切割成更零碎的空間。這些都可能造成覓食效率下降、社交隔離，施工期間噪音也可能對白海豚帶來壓力，但這些影響都因為不用環評，沒有被嚴謹討論過。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，填海造地對生態衝擊極大，依法應實施環評，只有在既有港區防波堤範圍「內」，才可例外免環評，本案填築範圍屬於開放水域，明顯未被防波堤包圍在內，依法就應該實施環評；此外，台中港填方範圍位於野生動物重要棲息環境，顯將破壞原有生態功能，環境部若怠於執行職務，野保法主管機關也應通知港務公司實施環評。

荒野保護協會副理事長陳憲政表示，本案的擴建計畫直接重疊白海豚重要棲息環境，而重要棲息環境的開發，依法都應進行環評，且應該要受到嚴格的保護，但現在經濟部與中油、台電卻帶頭推動開發，甚至大鑽環評漏洞，形同公然挑戰環境保護機制，呼籲立即停止二接、五接及南填方區相關開發計畫，補做環評。

記者會上，港務公司代表指著圖示，宣稱此範圍確實是在既有防波堤內，並未違法，由於防波堤明顯是垂直擴向海外，並沒有內外之分，引發現場質疑連連。環境部代表則表示，當初是依照主管機關交通部回函確認是在防波堤內，環境部沒有所謂背不背書，而是尊重主管機關意見。

陳昭姿要求下，交通部應允2周內重新提交說明，環境部再花2周重新審查、評估。期間港務公司必須先暫停工程。