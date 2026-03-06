銀白世界再現 玉山積雪畫面絕美 雪深5公分

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。根據氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口的零下3.7度，玉山測站也只有零下0.9度低溫。氣象署說，玉山氣象站早上仍有積雪約5公分。

今天東北季風增強，氣象署說，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，有局部

較大雨勢發生的機率，北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今晨至上午中部地區亦有零星短暫雨。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中央氣象署玉山氣象站今天清晨天氣晴朗，白雪覆蓋山頭，景緻絕美。圖／中央氣象署提供

