比iPhone 17e還便宜！Apple驚喜推MacBook Neo平價筆電 2萬有找太誘人

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
512GB機型支援Touch ID。記者黃筱晴／攝影
512GB機型支援Touch ID。記者黃筱晴／攝影

Apple春季新品「週」壓軸登場的果真是平價版MacBook Neo，建議售價19,900元起，甚至比iPhone 17e更便宜，成為品牌史上最經濟實惠的筆記型電腦。外觀採用一體成形鋁金屬機身設計，推出胭粉色、靛青色、銀色與橘黃色4款搶眼配色，主打輕巧耐用與年輕化風格，鎖定學生與入門用戶市場，台灣預計稍晚開放訂購。

MacBook Neo配備13吋Liquid Retina顯示器，解析度為2,408x1,506，亮度達500尼特，支援10億種色彩，並具備抗反射鍍膜，在同價位產品中提供更高亮度與細膩畫質。機身重量約1.22公斤，實際拿起來相當輕盈俐落，絕對可滿足日常行動使用彈性。

MacBook Neo搭載A18 Pro晶片，鎖定文書處理、網頁瀏覽、影音串流與照片編輯等日常需求，同時支援裝置端AI運算。相較搭載Intel Core Ultra 5的主流PC機種，MacBook Neo在網頁瀏覽等日常任務處理速度最快可提升50%，執行進階AI相關工作負載速度最高可達3倍。A18 Pro整合5核心GPU與16核心神經網路引擎，支援Apple Intelligence功能，並採無風扇設計，提供靜音運作體驗。

續航力方面，得益於Apple晶片的高能源效率，MacBook Neo單次充電續航力最長可達16小時，滿足全天候使用需求。影音與通訊配置則包含1080p FaceTime HD相機、雙麥克風與支援空間音訊及杜比全景聲的側射式雙揚聲器，滿足視訊會議與影音娛樂體驗。

MacBook Neo配備巧控鍵盤與大尺寸多點觸控軌跡板，512GB機型支援Touch ID。連線規格提供2個USB-C埠、3.5公釐耳機孔，並支援Wi-Fi 6E與藍牙6，兼顧充電、資料傳輸與外接顯示需求。

作業系統同樣搭載最新的macOS Tahoe，內建Safari、「訊息」、「照片」、Pages等App，並整合Apple Intelligence功能，包括書寫工具與即時翻譯。同時透過「接續互通」強化與iPhone連動體驗，支援接力、通用剪貼簿與iPhone鏡像輸出等功能，提升跨裝置生產力。

針對學生族，MacBook Neo同樣提供教育優惠價16,900元起，價格實在超級殺，絕對會對Windows平價筆電市場投下震撼彈。

機身重量約1.22公斤,實際拿起來相當輕盈俐落。記者黃筱晴／攝影
機身重量約1.22公斤，實際拿起來相當輕盈俐落。記者黃筱晴／攝影

胭粉色實際看起來相當優雅低調。記者黃筱晴／攝影
胭粉色實際看起來相當優雅低調。記者黃筱晴／攝影

鍵盤採用同色系設計。記者黃筱晴／攝影
鍵盤採用同色系設計。記者黃筱晴／攝影

橘黃色實機相當搶眼。記者黃筱晴／攝影
橘黃色實機相當搶眼。記者黃筱晴／攝影

MacBook Neo提供4種亮麗顏色,胭粉色、靛青色、銀色和清新的全新橘黃色。記者黃筱晴／攝影
MacBook Neo提供4種亮麗顏色，胭粉色、靛青色、銀色和清新的全新橘黃色。記者黃筱晴／攝影

MacBook Neo提供4種絕美顏色,銀色、胭粉色、橘黃色和靛青色。記者黃筱晴／攝影
MacBook Neo提供4種絕美顏色，銀色、胭粉色、橘黃色和靛青色。記者黃筱晴／攝影

提供2個USB-C埠、3.5公釐耳機孔,左右更內建支援空間音訊與杜比全景聲的側射式雙揚聲器。記者黃筱晴／攝影
提供2個USB-C埠、3.5公釐耳機孔，左右更內建支援空間音訊與杜比全景聲的側射式雙揚聲器。記者黃筱晴／攝影

